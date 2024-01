Börsenplätze BYD-Aktie:



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1211, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (17.01.2024/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" empfiehlt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1211, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) weiterhin zu kaufen.Der chinesische Hang Seng Index notiere am Mittwoch rund 4 Prozent unter seinem Vortagesschlusskurs. Das Wirtschaftswachstum im Reich der Mitte habe zwar starke 5,2 Prozent betragen, damit aber immer noch unter den Markterwartungen gelegen. Neben den stark angeschlagenen Immobilien-Werten sei auch der EV-Hersteller BYD ordentlich unter Druck gekommen.Obwohl das BIP-Wachstum mit 5,2 Prozent den offiziell ausgegebenen Zielwert Pekings von "rund 5 Prozent" übertroffen habe, sei die Stimmung am chinesischen Aktienmarkt schlecht geblieben. Denn Experten hätten im Vorfeld mit 5,3 Prozent gerechnet.Der technologielastige Hang Seng Index, der Big-Player wie Tencent, Alibaba, Xiaomi oder BYD beinhalte, habe seinen Wochenverlust auf satte 6 Prozent ausgeweitet. Am Mittwochmorgen notiere er nur noch knapp über der 15.000-Punkte-Marke und damit etwa 5 Prozent über dem Jahrestief 2022 bei 14.597 Zählern.Während Werte aus dem kriselnden Immobiliensektor wie Country Garden, China Evergrande, China Vanke, Longfor oder Sunac China zwischen 2,7 und über 7 Prozent verloren hätten, habe auch der Auto-Hersteller BYD einen zwischenzeitlichen Verlust von mehr als 6 Prozent verzeichnet.Auch wenn das Wirtschaftswachstum die Erwartungen der Analysten verfehlt habe, liege es wieder im von der Regierung gewünschten Bereich. Eine Stabilisierung des chinesischen Aktienmarktes in den kommenden Wochen und Monaten sei deshalb nicht ausgeschlossen.Michael Diertl von "Der Aktionär" rät außerdem bei BYD aufgrund seiner Sonderstellung als Weltmarktführer weiterhin zum Kauf. (Analyse vom 17.01.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link