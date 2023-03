Tradegate-Aktienkurs BYD-Aktie:

Kurzprofil BYD Co. Ltd:



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (01.03.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Am Montag sei die Aktie von BYD unter Druck geraten, nachdem Medien von Preisnachlässen bei Fahrzeugen der Dynasty-Reihe berichtet hätten. Das Unternehmen habe die Berichte zwar dementiert, die Aktie habe dennoch deutlich nachgegeben. Am Mittwoch zeichne sich wieder ein anderes Bild. Das Papier springe infolge positiver Daten an.Konkret habe vor allem das wichtigste Konjunkturbarometer der Volksrepublik China, der Einkaufsmanagerindex (PMI), chinesische Werte beflügelt, darunter auch BYD. Mit 52,6 sei der Wert im Februar deutlich über den aus dem Januar mit 50,1 und gleichzeitig auf den höchsten Stand seit April 2012 gestiegen. Werte über 50 beim PMI würden auf eine Expansion der wirtschaftlichen Aktivität hindeuten.Ebenfalls positiv auswirken dürfte sich die Vorhersage der Ratingagentur Moody´s. Diese rechne für die Jahre 2023 und 2024 nun mit einem 5-prozentigen Wachstum der chinesischen Wirtschaft, nachdem sie zuvor noch von vier Prozent ausgegangen sei.Die Aktie habe sich im Februar eine Verschnaufpause genehmigt. Langfristig dürfte BYD aufgrund der starken Perspektiven wieder höhere Kurse erreichen. Das Unternehmen glänze mit einer breiten Produktpalette, einer überzeugenden Expansionsstrategie und einer hohen Wertschöpfungstiefe. Das Kursziel des "Aktionär" lautet 45,00 Euro. (Analyse vom 01.03.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze BYD-Aktie: