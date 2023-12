Tradegate-Aktienkurs BYD-Aktie:

25,41 EUR +0,06% (07.12.2023, 11:46)



HSE-Aktienkurs BYD-Aktie:

213,00 HKD -0,09% (07.12.2023)



NASDAQ OTC-Aktienkurs BYD-Aktie:

27,45 USD +2,50% (06.12.2023)



ISIN BYD-Aktie:

CNE100000296



WKN BYD-Aktie:

A0M4W9



Ticker-Symbol BYD-Aktie:

BY6



HSE-Symbol BYD-Aktie:

1211



NASDAQ OTC-Symbol BYD-Aktie:

BYDDF



Kurzprofil BYD Co. Ltd:



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1211, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (07.12.2023/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1211, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die BYD-Aktie sei im November unter die Räder gekommen und habe in der Spitze 15 Prozent abgegeben. Inzwischen habe sich das Papier gefangen und am Mittwoch infolge zwei positiver Nachrichten ordentlich zugelegt. Unter anderem habe der Autobauer erklärt, das Vertrauen der Anleger mittels Aktienrückkäufen stärken zu wollen.Konkret habe BYD in einer Mitteilung mitgeteilt, dass der Konzern Aktien im Wert von 200 Millionen Yuan zurückkaufen wolle. CEO Wang Chuanfu habe erklärt, er wolle damit das Vertrauen der Anleger stärken und den Unternehmenswert stützen. Ob dafür jedoch die Rückkäufe in Höhe von umgerechnet rund 26,1 Millionen Euro ausreichen würden, dürfe bezweifelt werden.Deutlich besser dürften Anleger dagegen eine Studie von Macquarie aufgenommen haben. Die australische Investmentbank habe die BYD-Aktie mit einem "outperform"-Rating und Kursziel von 310 Honkong-Dollar aufgenommen, was ein Kurspotenzial von rund 45 Prozent bedeute.BYD scheine mit seinen günstigen Kostenfaktoren und fortschrittlichen Batterietechnologie, einer der großen Gewinner der Elektrifizierung in der Autobranche zu sein. Zudem habe Macquarie angeführt, dass die Erträge in den nächsten zwei bis drei Jahren durch das Exportwachstum angekurbelt werden sollten, habe aber gleichzeitig auch auf protektionistische Maßnahmen in den Überseemärkten hingewiesen.Der Aktienrückkauf dürfte wenig Einfluss auf die Kursentwicklung haben. Operativ laufe es bei BYD aber weiterhin rund. Hinsichtlich der Bewertung habe "Der Aktionär" bereits mehrfach geschrieben, dass der Rücksetzer eine gute Chance (Nach-)Kaufen darstelle. Anleger beachten den Stopp bei 24,00 Euro, so Julian Weber. (Analyse vom 07.12.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze BYD-Aktie: