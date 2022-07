Börsenplätze BYD-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BYD-Aktie:

40,52 EUR -2,71% (08.07.2022, 14:09)



Börse Hongkong-Aktienkurs BYD-Aktie:

320,80 HKD -1,29% (08.07.2022)



NASDAQ OTC-Aktienkurs BYD-Aktie:

42,40 USD +4,56% (07.07.2022, 21:59)



ISIN BYD-Aktie:

CNE100000296



WKN BYD-Aktie:

A0M4W9



Ticker-Symbol BYD-Aktie:

BY6



Hongkong-Symbol BYD-Aktie:

1211.HK



NASDAQ OTC-Symbol BYD-Aktie:

BYDDF



Kurzprofil BYD Co. Ltd:



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (08.07.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper von "Der Aktionär" nimmt die Aktie von BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.BYD habe in der ersten Jahreshälfte 641.400 New Energy Vehicles (Plug-in-Hybrinde und reine Elektroautos) verkauft, 314 Prozent mehr als im gleichen Vorjahreszeitraum. Dadurch habe der chinesische Auto-Hersteller Trendsetter Tesla mit 564.700 Einheiten als Nummer Eins abgelöst. Die Aktie habe weiteres Potenzial nach oben.BYD habe sich im März dieses Jahres aus dem Geschäft mit Verbrennern zurückgezogen um sich nur noch auf die Fertigung von Elektroautos zu konzentrieren.Damit sei BYD der erste Hersteller der alten Garde im Automobilsektor weltweit, der sich ausschließlich auf das NEV-Segment konzentriere.Viele Analysten würden davon ausgehen, dass die Größe des chinesischen Fahrzeugmarktes und der Wettlauf der Autohersteller helfen würden, den Absatz weiter anzukurbeln.Damit nicht genug. BYD habe noch ein weiteres Ass im Ärmel: Die Blade-Battery. Bei der Blade-Battery handele es sich um eine Batterie auf Basis von Lithium-Eisenphosphat (LFP). Die LFP-Zellen hätten zwar eine geringere Energiedichte als Lithium-Ionen-Zellen, seien aber günstiger und robuster."BYD hat etwa gegenüber BMW und Mercedes mindestens 3 bis 5 Jahre Vorsprung bei Batterietechnik, wobei Mercedes nach meiner Einschätzung eher bei 5 Jahren Rückstand liegt. BYD bildet hier die Spitze der Entwicklung ab. Sogar Tesla will die Blade-Batterie nutzen. Auch bei der Batterie-Integration ins Fahrzeug ist BYD sehr innovativ und nutzt bereits die sogenannte Cell to Chassis-Technik, sprich die Batterien werden so mit dem Chassis verbunden, dass sie als tragende Teile mit wirken und damit weniger tragende Elemente - also Gewichtsteile im Auto benötigen", lobe Auto-Experte, Ferdinand Dudenhöffer, vom CAR-Institut die Entwicklung.Die Zahlenwürden stimmen, neue Modelle sollten die Absätze im laufenden Jahr weiter antreiben. Hinzu kämen mögliche Deals der Batteriesparte. Knackt die Aktie das Allzeithoch bei 333,00 Hongkong-Dollar (HKD), ist der Weg nach oben frei, so Jochen Kauper von "Der Aktionär" zu BYD. (Analyse vom 08.07.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link