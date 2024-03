Hongkong-Aktienkurs BYD-Aktie:

202,80 HKD -6,11% (25.03.2024, 11:52)



ISIN BYD-Aktie:

CNE100000296



WKN BYD-Aktie:

A0M4W9



Ticker-Symbol BYD-Aktie:

BY6



HSE-Symbol BYD-Aktie:

1211



NASDAQ OTC-Symbol BYD-Aktie:

BYDDF



Kurzprofil BYD Co. Ltd.:



BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1211, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (27.03.2024/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1211, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) unter die Lupe.Der chinesische Elektrofahrzeughersteller habe mit den Zahlen für das vierte Quartal 2023 gepatzt. BYD habe sein rasantes Wachstum nicht halten können. Nettogewinn und Umsatzwachstum hätten unter den Erwartungen der Analysten gelegen. Grund für die im Vergleich zu den Vorquartalen geringeren Zuwachsraten bei Umsatz und Gewinn ei die Rabattschlacht in China. Und der Markt für Elektroautos in China wachse längst nicht mehr so stark im Vergleich zu den Vorjahren.Die BYD-Aktie gehe in die Knie. Sie habe nach schweren Monaten im Februar zuletzt eine Trendumkehr eingeleitet. Entscheidend sei der Ausbruch über die psychologisch wichtige 200-hkd (Hongkong-Dollar)-Marke (umgerechnet 23,61 Euro) gewesen. Diese gelte es jetzt zu verteidigen. Ein Kaufsignal entstehe, sobald aus technischer Sicht die für den langfristigen Trend wichtige 200-Tage-Linie bei der 230-HKD-Marke (umgerechnet 27,15 Euro) genommen werde.Die Zahlen hätten zwar unter den Erwartungen der Experten gelegen. Dennoch habe BYD gezeigt, in einem schwierigen Marktumfeld weiter wachsen und trotz der Rabatte gute Renditen erzielen zu können. Fundamental sei die Story intakt. BYD habe es in den letzten Quartalen geschafft, die Margen zu verbessern. Möglich geworden sei das durch Skaleneffekte sowie der hohe Fertigungstiefe inklusive der Entwicklung und Fertigung eigener Batterien (Blade-Battery).Was die Bewertung angehe, so habe BYD im Vergleich zu Tesla die Nase vorne. BYD komme auf ein KUV von 1,5 und ein KGV von 28. Auch nach dem letzten Rücksetzer spendiere die Wall Street Tesla mit einem KUV von 7 und einem KGV von 50 weitaus höhere Multiplen. BYD sei breiter aufgestellt, habe die größere Modellvielfalt und das Potenzial, die Kostenvorteile weiter auszubauen, so Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 27.03.2024)Börsenplätze BYD-Aktie:Tradegate-Aktienkurs BYD-Aktie:24,14 EUR -4,64% (25.03.2024, 10:40)