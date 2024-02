Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze BYD-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BYD-Aktie:

21,675 EUR -3,34% (20.02.2024, 09:40)



ISIN BYD-Aktie:

CNE100000296



WKN BYD-Aktie:

A0M4W9



Ticker-Symbol BYD-Aktie:

BY6



HSE-Symbol BYD-Aktie:

1211



NASDAQ OTC-Symbol BYD-Aktie:

BYDDF



Kurzprofil BYD Co. Ltd.:



BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1211, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (20.02.2024/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" rät in einer aktuellen Aktienanalyse zum Kauf der Aktie von BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1211, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF).Die Chinesen hätten neue geldpolitische Maßnahmen ergriffen. Die inländischen Banken hätten einen wichtigen Referenzzinssatz für Hypotheken in Rekordhöhe gesenkt. Damit dürfte die Regierung versuchen, die Nachfrage im stark angeschlagenen Immobiliensektor anzukurbeln. Die Indices hätten mit einem leichten Plus reagiert, BYD habe dagegen einmal mehr Schwäche gezeigt.Die Senkung des fünfjährigen Kredit-Leitzinses "war ein gutes Zeichen von den Geschäftsbanken, aber es geht es bei dem Immobilienproblem gerade nicht um den Hypothekenzinssatz", habe Willer Chen, Analyst bei Forsyth Barr Asia gesagt. Die Maßnahme könne "die Nachfrage nach Immobilien leicht steigern, aber ich würde nicht viel erwarten", habe er fortgefuhrt.Nachdem die chinesischen Märkte aufgrund des Neujahrsfestes mehrere Tage geschlossen gewesen seien, sei das Handelsvolumen für mehrere börsengehandelte Fonds im Land deutlich angestiegen. Das deute darauf hin, dass staatliche Fonds weiterhin den Markt unterstützt hätten."Das Vertrauen ist derzeit gering und es besteht die Notwendigkeit, es zu wiederherzustellen", habe Moh Siong Sim, Währungsstratege bei der Bank of Singapore, in Bezug auf Chinas jüngste Bemühungen zur Unterstützung der Wirtschaft gesagt.Die chinesische Regierung tue weiterhin alles dafür, um die Aktienmärkte zu stabilisieren und das Vertrauen der Anleger zurück zu gewinnen. Zumindest bei den Indices scheinen die Maßnahmen langsam zu greifen, so Michael Diertl von "Der Aktionär". Die Aktie des weltgrößten EV-Herstellers, BYD, bleibe allerdings angeschlagen und drohe auf ein neues Jahrestief zu fallen. Ein Nachkauf biete sich derzeit nicht an.Anleger beachten den Stopp bei 17,50 Euro, so Michael Diertl von "Der Aktionär". (Analyse vom 20.02.2024)