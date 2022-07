Tradegate-Aktienkurs BYD-Aktie:

Kurzprofil BYD Co. Ltd:



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper von "Der Aktionär" nimmt die Aktie von BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie von BYD mache einen sehr guten Eindruck. Trotz Rezessionsängsten rund um den Globus bahne sich das Papier weiter seinen Weg nach oben. Wie gehe es mit der Aktie weiter?Im Juni hätten sich die meisten Automobilhersteller von den Lieferketten-Schocks und sonstigen logistischen Unterbrechungen erholt. BYD habe sich dabei einmal mehr ganz besonders in Szene setzen können.Der Elektroauto-Hersteller habe im Segment der New Energy Vehicles (Plug-in Hybrid- und reine Elektroautos) 134.036 Fahrzeuge verkauft. In der ersten Jahreshälfte hätten sich die Verkäufe der Stromer auf 641.400 Einheiten summiert, wodurch BYD Trendsetter Tesla mit 564.700 Einheiten als Nummer Eins ablöse.Die Zahlen seien umso bemerkenswerter, wenn man bedenke, dass der Wettbewerb im Elektroauto-Segment deutlich zugenommen habe. Auch charttechnisch sehe es vielversprechend aus.Niedrigere Lagerbestände und nachlassender Störungen in der Lieferkette, darunter auch eine Verbesserung der Situation im Halbleitersegment, sollten die Automobilindustrie in diesem Jahr entlasten. Als Bonus komme bei BYD die gute gefüllte Produktpipeline hinzu. Der Aufwärtstrend ist intakt, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". (Analyse vom 06.07.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze BYD-Aktie: