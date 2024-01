Börsenplätze BYD-Aktie:



Kurzprofil BYD Co. Ltd.:



BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1211, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (31.01.2024/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1211, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) unter die Lupe.BYD habe am Mittwoch seine vorläufigen Zahlen für das vierte Quartal sowie das Gesamtjahr 2023 präsentiert und die Anleger damit enttäuscht. Die aggressive Expansionspolitik habe ihren Preis. Das Papier des chinesischen EV-Herstellers habe in Spitze rund vier Prozent verloren und ein neues Jahrestief markiert.Der vorläufige Nettogewinn für das Jahr 2023 solle umgerechnet zwischen 4,09 und 4,37 Milliarden Dollar betragen. Obwohl der Wert damit einen neuen Rekord erreichen dürfte, liege er ein Stück unter den Analystenschätzungen von 4,44 Milliarden Dollar.Der Gewinn für das vierte Quartal dürfte zwischen 1,01 und 1,30 Milliarden Dollar liegen und damit den Konsens der bei Bloomberg gelisteten Experten von 1,54 Milliarden Dollar deutlich verfehlen.Nachdem der neue Weltmarktführer im EV-Segment, gemessen an der der Anzahl der ausgelieferten Fahrzeuge, seit dem Q4/23 nicht mehr Tesla, sondern BYD heiße, sei nun klar, dass sich die Chinesen diesen Titel teuer erkauft hätten. Die teils saftigen Rabatte, die BYD im November auf seine beliebten Modelle Qin, Han und Tang gegeben habe, würden sich in den vorläufigen Zahlen widerspiegeln.BYD habe zwar mittlerweile einen großen Titel inne, doch das habe dem Aktienkurs in den letzten Wochen und Monaten nicht weiter geholfen. Im Gegenteil: Die vorläufigen Gewinnzahlen würden belegen, dass die Chinesen den Fokus im vierten Quartal voll und ganz auf die Stückzahl gelegt und dafür die Margen vernachlässigt hätten.Die Aktien des EV-Herstellers sind derzeit eine Halteposition, ein Nachkauf drängt sich nicht auf, so Michael Diertl. (Analyse vom 31.01.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link