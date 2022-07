Börse Hongkong-Aktienkurs BYD-Aktie:

268,20 HKD -0,74% (13.07.2022)



ISIN BYD-Aktie:

CNE100000296



WKN BYD-Aktie:

A0M4W9



Ticker-Symbol BYD-Aktie:

BY6



Hongkong-Symbol BYD-Aktie:

1211.HK



NASDAQ OTC-Symbol BYD-Aktie:

BYDDF



Kurzprofil BYD Co. Ltd:



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (13.07.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie von BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Gestern seien im Clearing-System in Hongkong die BYD-Aktien aufgetaucht. Die Position sei so groß, dass hier nur ein einziger Einzelinvestor in Frage komme: Warren Buffett, der 20,49% der Anteile halte. Offensichtlich scheine sich Buffett von der Position in BYD verabschieden zu wollen. Seither getan habe sich nichts, aber die BYD-Aktie sei durchaus beeindruckt gewesen: Es sei kräftig nach unten gegangen. Heute habe sich die Sache etwas beruhigt, aber es wäre gut, wenn es irgendwelche beruhigende Worte von dem Großinvestor geben würde. Nach Ansicht des Aktienprofis wäre Buffetts Abschied im Hinblick auf die positive Entwicklung von BYD nicht nachvollziehbar. Nichtsdestotrotz sei das Papier unter Druck. Sollte die BYD-Aktie in Richtung von 250 HKD gehen, könnte sich hier ein Einstieg bieten, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 13.07.2022)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs BYD-Aktie:35,34 EUR +2,75% (13.07.2022, 11:50)