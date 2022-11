Börsenplätze BYD-Aktie:



Kurzprofil BYD Co. Ltd:



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (07.11.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Bereits 2022 hatten und haben die chinesischen Autobauer mit zahlreichen Problemen zu kämpfen, so Julian Weber von "Der Aktionär". Neben den Lockdowns habe unter anderem auch das Chip-Embargo der USA die Autokonzerne belastet. Gehe es nach der Credit Suisse, werde 2023 nochmals herausfordernder. Allerdings nenne die Bank auch einige Gewinner.Die Credit Suisse rechne für das kommende Jahr mit einem zweistelligen Rückgang beim PKW-Absatz. Als Gründe nenne Analyst Bin Wang das Auslaufen der staatlichen Subventionen. Diese hätten im laufenden Jahr für ein starkes Wachstum bei den Fahrzeugverkäufen gesorgt. So sei etwa der Absatz im dritten Quartal um 38 Prozent gegenüber dem Vorjahr gewachsen. Solche Wachstumsraten könnten laut Wang schon bald der Vergangenheit angehören.Allerdings sehe der Experte auch einige Gewinner unter den chinesischen Autokonzernen. Hohe Ölpreise sowie ein harter Wettbewerb mit massiven Werbemaßnahmen führten zu einer Beschleunigung der Markteinführung von New Energy Vehicles (NEVs). So kämen nach Schätzungen Wangs im nächsten Jahr etwa 100 neue NEV-Modelle auf den chinesischen Markt. Daher rechne er in diesem Segment mit einem Anstieg von 40 Prozent auf 9,4 Millionen Einheiten. Ebenfalls positiv auswirken werde sich, dass die Subventionen bei NEVs erhalten bleiben würden.Profiteure dürften nach Ansicht Wangs vor allem reine NEV-Produzenten sein. Dazu würden neben den Elektroauto-Startups Li Auto Nio und Xpeng auch etablierte Unternehmen wie BYD zählen. Schwierigkeiten würden dagegen Konzerne wie GAC ( ISIN CNE100000Q35 WKN A1C2W3 ), Geely oder Great Wall bekommen."Der Aktionär" favorisiert Nio und BYD, allerdings sollten sich Anleger des hohen Risikos bewusst sein, so Julian Weber von "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 07.11.2022)Hinweis:Der Handel mit Anteilen chinesischer Unternehmen ist mit erheblichen politischen und rechtlichen Unsicherheiten verbunden. Für Anleger besteht ein erhöhtes Totalverlustrisiko. "Der Aktionär" rät dazu, nur in Einzelfällen und mit geringer Gewichtung in China-Aktien zu investieren.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link