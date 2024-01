Tradegate-Aktienkurs BYD-Aktie:

24,505 EUR -1,63% (02.01.2024, 14:46)



Hongkong-Aktienkurs BYD-Aktie:

209,40 HKD -2,33% (02.01.2024)



ISIN BYD-Aktie:

CNE100000296



WKN BYD-Aktie:

A0M4W9



Ticker-Symbol BYD-Aktie:

BY6



HSE-Symbol BYD-Aktie:

1211



NASDAQ OTC-Symbol BYD-Aktie:

BYDDF



Kurzprofil BYD Co. Ltd:



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1211, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (02.01.2024/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1211, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) unter die Lupe.BYD habe kürzlich das rasante Wachstum des Konzerns einmal mehr bestätigt. Mit 340.178 im Dezember verkauften Fahrzeugen - der achte Auslieferungsrekord in Serie - hätten sich nicht nur die zur Nachfragesteigerung ergriffenen Maßnahmen als Erfolg herausgestellt. Die Chinesen würden auch den Druck auf Tesla erhöhen.Mit 190.754 im Dezember verkauften Stromern - der Rest entfiel wie üblich auf Plug-in-Hybride - komme BYD im vierten Quartal auf einen reinen E-Absatz von 526.409 Einheiten. Dabei hätten sich Ende November ergriffene verkaufsfördernde Maßnahmen als erfolgreich erwiesen. Gegenüber dem Vormonat sei der Absatz im Dezember um 13,9% geklettert. Obwohl die Anreize deutlich geringer als etwa bei Tesla ausgefallen seien, wackele nun auch dessen Status als größter Elektroautobauer. Analystenprognosen zufolge komme US-Konzern im Schlussquartal auf rund 483.200 verkaufte Stromer. Die Tesla-Zahlen für das Q4 dürften ebenfalls schon bald erscheinen.Aber auch ohne Blick auf die Konkurrenz habe BYD 2023 gut abgeschnitten. Die im Jahresverlauf insgesamt knapp über 3 Mio. verkauften New Energy Vehicles würden ein Wachstum von 62,2% bedeuten, womit auch das selbst gesteckte Jahresziel erfüllt worden sei.Die Aussichten für BYD würden auch im neuen Jahr intakt bleiben. Neue Modelle in sämtlichen Preisklassen, v.a. jedoch die aggressive internationale Expansion dürften das Wachstum auf lange Sicht hochhalten. Kürzlich etwa habe der Konzern den Bau einer neuen Fabrik in Ungarn verkündet, um in Europa noch besser Fuß zu fassen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze BYD-Aktie: