Was die Expansion angehe, so werde BYD sicherlich nicht gleich zu Beginn große Marktanteile in Europa erobern, jedoch steige die Sichtbarkeit. Die Konsumenten würden Stück für Stück begreifen, dass die chinesischen Auto-Hersteller vor allem im EV-Segment eine hohe Qualität sowie innovative Softwarelösungen an den Tag legen würden.



Anleger geben kein Stück aus der Hand, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". (Analyse vom 30.08.2023)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil BYD Co. Ltd:



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (30.08.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) unter die Lupe.BYD habe zu Wochenbeginn erneut geliefert. Die Zahlen für das erste Halbjahr seien gut gewesen, die Aktie habe im Anschluss wieder den Weg nach oben eingeschlagen. Seien die Daten aber auch gut genug, sodass das Papier wieder Richtung Allzeithoch klettere?Der Nettogewinn im ersten Halbjahr habe bei rund 11,0 Milliarden Yuan gelegen (1,4 Milliarden Euro). Damit habe BYD den Gewinn gegenüber dem Vorjahreszeitraum mehr als verdoppelt. Der Umsatz habe in diesem Zeitraum um rund 73 Prozent auf 260,1 Milliarden Yuan (umgerechnet 34 Milliarden Euro) zugelegt.Das Bemerkenswerteste bei den Ergebnissen sei die Tatsache gewesen, dass BYD den Nettogewinn pro Auto im ersten Halbjahr um 26% gegenüber dem Vorquartal und 24% gegenüber dem Vorjahr habe steigern können. Und das trotz des intensiven Preiskampfs im E-Mobility-Segment. Grund für die Outperformance von BYD seien Skaleneffekte und ein verbesserter Produktmix."Für BYD ist die klare Botschaft, dass sie die Preise nicht senken werden", habe Yuqian Ding von HSBC Qianhai Securities am Mittwoch gegenüber Bloomberg Television gesagt.BYD bleibe zuversichtlich, in diesem Jahr 3 Millionen NEVs zu verkaufen, trotz wirtschaftlicher Herausforderungen und Preiskampf in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt, habe der Gründer Wang Chuanfu am Dienstag bei einem Briefing vor Analysten gesagt.Dazu werde BYD die Produktpalette erweitern, insbesondere im oberen Preissegment.Der Roll-out der Modelle Seal DM-i, Denza N7 & N8, Fangchengbao 5 und Yang Wang U8 starte in den nächsten Monaten.Morgan Stanley-Analyst Tim Hsiao sehe ein Kursziel von 249 Hong-Kong-Dollar (29,46 Euro). Weitaus optimistischer sei Jeff Chung von der Citigroup. Der Analyst gehe davon aus, dass BYD den Trend fortsetzen könne. Die Basis der guten Ergebnisse im ersten Halbjahr seien Kostenkontrolle, gesunkene Rohstoffpreise gewesen. Sein Kursziel laute 602 Hongkong-Dollar, was umgerechnet 71,23 Euro entspreche.Die BYD-Aktie habe im Anschluss an die Zahlen deutlich zugelegt. Aus charttechnischer Sicht sei die für den langfristigen Trend wichtige 200-Tage-Linie zurückerobert worden. Die langfristigen Aussichten seien nach wie vor intakt. Neue Modelle würden das Wachstum beschleunigen und den Vorsprung vor VW, Mercedes & Co untermauern.