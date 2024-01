Stattdessen sollte die Wirtschaftspolitik den Unternehmen die notwendige Planungssicherheit und verlässliche Perspektive für Investitionen bieten. "Dabei ist es unerlässlich zu akzeptieren, dass unterschiedliche Ansichten einen offenen Diskurs fördern und es ermöglichen, zu gemeinsamen Lösungen zu kommen", betont Kolak.



Für ein nachhaltiges Wachstum und auch für den Klimaschutz seien deutlich höhere private Investitionen zu mobilisieren. Im Mittelpunkt der Wirtschaftspolitik sollte daher die Stärkung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit stehen. Der Wohlstand in Deutschland hänge maßgeblich von Investitionen in Innovation, Forschung und Entwicklung sowie der Förderung von Bildung und Fachkräfteentwicklung ab. Nur durch stetige Anpassung und Weiterentwicklung könne Deutschland seine Position im globalen Wettbewerb sichern.



Ein weiterer Fokus liegt auf der gezielten Entbürokratisierung. "Eine Verringerung der Belastungen durch Bürokratie ist wichtig, um die Wirtschaft anzukurbeln", sagt Kolak weiter. Die wachsende Bürokratie belastet besonders stark mittelständische Unternehmen und Gewerbetreibende. Kolak: "Gesetze und Meldeanforderungen müssen praxisnah und ressourcenschonend gestaltet werden, um die Unternehmen und die deutsche Wirtschaft auf einen zukunftsorientierten Kurs zu lenken." (10.01.2024/ac/a/m)







