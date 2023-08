Berlin (www.aktiencheck.de) - Laut Statistischem Bundesamt haben im ersten Halbjahr 50.600 Betriebe geschlossen, so Der Mittelstand. BVMW in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Mittelstandschef Christoph Ahlhaus kommentiert: "Die Zahlen sind mehr als alarmierend. Wir sind am Beginn einer riesigen Pleitewelle und das Schlimmste ist: Der Blick ins Ausland zeigt, Deutschland spielt hier eine negative Sonderrolle. Die Probleme sind hausgemacht. Das Schönreden der Politik muss sofort ein Ende haben."Der deutsche Mittelstand brauche jetzt sofort eine Entlastungsoffensive, die auf die größten Herausforderungen kleinerer und mittlerer Unternehmen reagiere, so Ahlhaus. Konkret heißt das: Weniger Bürokratie, niedrigere Steuern und Abgaben sowie ein entschlossener Kampf gegen den Fachkräftemangel. (15.08.2023/ac/a/m)