Wien (www.aktiencheck.de) - Unter den Einzelwerten standen gestern in Deutschland die Aktien von Borussia Dortmund (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) nach der selbst noch vergeigten deutschen Meisterschaft im Mittelpunkt des Interesses, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.



Der verpasste Titel des Fußball-Bundesligisten habe nicht nur die Fans, sondern auch die Anleger bestürzt, wie der gestrige Kurseinbruch um 27% zeige. Von der Kursrally der vergangenen Woche, als der Fußballklub auch an der Börse noch als großer Favorit auf die Meisterschaft gehandelt worden sei, sei nichts mehr übrig geblieben.



Die Aktien von Flughafen Wien (ISIN: AT00000VIE62, WKN: A2AMK9, Ticker-Symbol: FLW1, Wien: FLU, NASDAQ OTC-Symbol: FGWLF) hätten gestern 0,7% an Wert verloren. Der Flughafen Wien bekomme mehr Zeit, um seine dritte Piste zu bauen. Die zuständige UVP-Behörde, in diesem Fall die niederösterreichische Landesregierung, habe den Antrag auf Verlängerung bis zum 30. Juni 2033 genehmigt, habe der Airport in einer Aussendung mitgeteilt. (30.05.2023/ac/a/m)



