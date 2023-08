Brasilien sei reich an natürlichen Ressourcen und exportiere eine beträchtliche Menge an Rohstoffen wie Erdöl, landwirtschaftlichen Produkte und Mineralien und profitiere dabei von der starken Nachfrage aus China und Indien. Aufgrund der hohen Staatsverschuldung und laufenden Haushaltsdefiziten sei der Staat auf diese Einnahmen angewiesen. Der Aktienmarkt gehöre mit einem Kursgewinnverhältnis von 6,5 bewertungsmäßig zu den günstigsten Aktienmärkten in den Schwellenländern und würde sehr stark von einem globalen Wirtschaftsaufschwung profitieren.



Mit deutlichen Zinsanhebungen auf über 13% habe die brasilianische Notenbank die Inflation unter Kontrolle bringen können, wodurch Ende Juli eine erste Zinssenkung möglich geworden sei. Das aktuelle Renditeniveau brasilianischer Staatsanleihen und die Aussicht auf weitere Zinssenkungen, gemeinsam mit einer positiven Einschätzung des Brasilianischen Reals mache den brasilianischen Rentenmarkt zu einem der attraktivsten im EM-Kontext.



In China laufe es hingegen derzeit wirtschaftlich nicht ganz rund. Neben dem angespannten Verhältnis zu den USA und damit einhergehenden Importrestriktionen für bestimmte Produkte im Hightech Bereich stehe derzeit auch der Immobilienmarkt unter Druck. Die Hoffnungen auf eine deutliche Erholung der Wirtschaft nach Ende der Coronabeschränkungen habe sich nicht erfüllt und das Wirtschaftswachstum habe zuletzt unter den Analystenerwartungen gelegen.



Der chinesische Aktienmarkt gehöre mit einem Kursgewinnverhältnis von 10,6 zu den günstigeren Märkten innerhalb der Schwellenländer. Chinesische Anleiherenditen lägen aufgrund der deflationären Tendenzen und der Zinssenkungen mit etwa 2,6% p.a. unter dem Niveau von US-Renditen und seien daher für internationale Anleger auch aufgrund der geringen Aufwertungsphantasie des CNY wenig interessant.



Für eine Kehrtwende an der Börse wären positive Nachrichten beim Wachstum und den Unternehmensgewinnen hilfreich. Gastgeber Südafrika kämpfe wiederum mit einer seit Jahren anhaltenden Stromknappheit, die das Wirtschaftswachstum bremse und den Währungsausblick trotz hoher nomineller Zinsen trübe. (23.08.2023/ac/a/m)







Wien (www.aktiencheck.de) - Trotz einer Reihe von Schwierigkeiten kann der Wunsch der BRIC-Staaten, sich von den USA und dem US-Dollar abzukoppeln, ein starker Motivator sein, interne Differenzen zu überwinden, so Angelika Millendorfer, Leiterin CEE & Global Emerging Markets bei Raiffeisen Capital Management.Erste Schritte, sich unabhängiger zu machen, seien schon gesetzt worden, vor allem durch die Gründung von Finanzinstitutionen, die als Gegengewicht zu Weltbank und Weltwährungsfonds dienen sollten. Es sei also durchaus möglich, dass sich die BRIC-Staaten in den nächsten Jahren zu einem wichtigen Faktor für Politik, Wirtschaft und Kapitalmärkte entwickeln würden. Um den US-Dollar als globaler Leitwährung den Rang abzulaufen, wären noch weitere Liberalisierungsschritte bezüglich der Öffnung des lokalen Kapitalmarkts und der Kapitalbilanz, d.h. freier Zugang zum lokalen Geld- und Anleihenmarkt, sowie volle Währungskonvertibilität sowohl in China, als auch in Indien erforderlich. Es gebe zwar längerfristige Absichtserklärungen, diesbezüglich aber keine konkreten Pläne.Für Anleger:innen sei von diesen Staaten besonders Indien interessant, da es derzeit die Wachstumslokomotive unter den BRICS sei und neben einer stabilen Konsumnachfrage von der Ansiedelung internationaler Unternehmen profitiere, die aufgrund der politischen Spannungen zwischen den USA und China eine Produktionsstätte in Indien eröffnen würden. Dank wichtiger Strukturreformen in den vergangenen Jahren hätten das Wirtschaftswachstum und die Unternehmensgewinne zuletzt positiv überraschen können. Mit einem Kursgewinnverhältnis von 26 gehöre die indische Börse zwar zu den teureren Aktienmärkten in den Emerging Markets, biete mittel- bis langfristig aber weiterhin interessante Chancen.