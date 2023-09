Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Das Bündnis aus Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika verdankt seine ökonomische Bedeutung in erster Linie China, so die Analysten der Helaba.



Im globalen Süden würden sich die BRICS großer Beliebtheit erfreuen. Erstmals seit 2011 werde nun eine Erweiterung vorgenommen. Die neuen Mitglieder seien sehr unterschiedlich und eine Herausforderung der kommenden Jahre bestehe für die Gruppe darin, diese zu integrieren.



Auch bei außenpolitischen Themen wolle man in Zukunft geeinter auftreten. Wenn die zahlreichen in der Abschlusserklärung des jüngsten Gipfeltreffens in Johannesburg definierten Vorhaben umgesetzt werden könnten und die Gruppe weiterwachse, habe sie das Potenzial, künftig in Fragen von internationaler Tragweite ein gewichtiges Wort mitzureden. (05.09.2023/ac/a/m)





Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.