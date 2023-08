Die BRICS-Staaten hätten unterschiedliche Interessen und Probleme, aufgrund derer eine konkurrierende Währung zum US-Dollar bestenfalls Jahrzehnte entfernt sein dürfte. Das Gerücht sei übrigens just zu einem Zeitpunkt aufgekommen, als der USD-Index eine wichtige Unterstützung nach unten durchbrochen habe und kurzzeitig die Unterstützung bei 100 Punkten unterschritten worden sei. Während sich Analysten mit Zielen von bis zu 76 Punkten für den USDX unterboten und die Titelseiten den Dollar für Tod erklärt hätten, sei das letzte Schaf am Terminmarkt aufgesprungen und habe auf einen fallenden US-Dollar gewettet, was die CoT-Daten der CFTC belegen würden.



Markus Blaschzok, Chefanalyst der SOLIT Gruppe habe sich davon nicht beirren lassen und seinen Kunden ein Kaufsignal für den US-Dollar bei 99,5 Punkten gegeben. In den letzten sechs Wochen sei der Dollar folgend um 4,5% auf über 104 Punkte angestiegen und habe mehrere Widerstände durchbrochen. Die Spekulanten hätten diesen Anstieg verkauft, was zeige, wie bärisch und irrational die Stimmung an den Märkten gewesen sei. Jene, die in Panik den Dollar leerverkauft hätten, seien abgefischt worden, wobei die Dollarbären in den nächsten Monaten gegrillt werden dürften, wenn erst einmal ein Short-Squeeze einsetze. Die Goldwährung der BRICS-Staaten dürfte die wohl größte Zeitungsente in diesem Jahr sein, die viele Marktteilnehmer davon abgehalten habe, im Trading die richtige Handelsentscheidung zu treffen.



Diametral gegensätzlich zum Dollar seien Anleger und Investoren in Scharen in das Gold geflüchtet, dass getrieben von dieser neuerlichen Panik in diesem Jahr nochmals auf über 1.987 US-Dollar habe ansteigen können. Auch hier behielten wir bei Blaschzok Research einen kühlen Kopf und ich prognostizierte einen erneuten Rücksetzer auf 1.900 US-Dollar, der nun mittlerweile erfolgte, so Markus Blaschzok, Chefanalyst der SOLIT Gruppe.



Man müsse konstatieren, dass der Goldpreis (ISIN XC0009655157/ WKN 965515) in den letzten Monaten eine deutliche Stärke zeige, die klar auf einer starken physischen Nachfrage beruht habe. Investoren und Notenbanken seien hier gleichermaßen daran beteiligt gewesen. Vier Narrative hätten die Investoren in diesem Jahr zu vorgezogenen Goldkäufen getrieben. Die vermeintliche Bankenkrise, die nicht gekommen sei, worauf das BTFP-Programm als QE-Programm fehlinterpretiert worden sei, sowie das Narrativ bald wieder sinkender Zinsen und zuletzt die vermeintliche Goldwährung der BRICS-Staaten.



Meine Meinung war jedes Mal diametral gegensätzlich zur Marktmeinung und ich prognostizierte hohe Zinsen, widersprach von Anfang an dem Narrativ der Bankenkrise und erklärte, warum das BTFP-Programm kein QE-Programm ist, womit ich auch den typischen Gegenwind ertragen musste, dem antizyklische Swing-Trader stets ausgesetzt sind, so Markus Blaschzok, Chefanalyst der SOLIT Gruppe, weiter. Wenn die Party am schönsten ist, sind wir die Spielverderber, die zum Verkauf raten, während die Rufe zum Kauf verhallen, da sich niemand mehr für ein Asset interessiert, so Markus Blaschzok, Chefanalyst der SOLIT Gruppe.



Markus Blaschzok mache sich ein bisschen Sorgen, dass die Stärke am Goldmarkt durch die vorgezogenen Käufe entstanden sei, die nun in der Ernüchterungsphase fehlen würden. Dazu kämen ein erstarkender US-Dollar, unverändert hohe Zinsen, eine abnehmende Geldmenge und eine bevorstehende Rezession. All das seien Faktoren, die den Goldpreis noch einmal belasten könnten und die Stärke der letzten Monate könnte sich nun in eine plötzliche Schwäche aufgrund eines temporären Überangebots wandeln.



Markus Blaschzok, Chefanalyst der SOLIT Gruppe, bleibe nah am Markt und beobachte den Goldpreis, der sich aktuell zwischen der Unterstützung bei 1.900 US-Dollar und einem mittelfristigen Abwärtstrend einkeile. In den nächsten beiden Wochen sollte es daher eine Entscheidung geben, ob der Abwärtstrend breche und der Goldpreis zu einer Erholung starten könne oder ob die Unterstützung bei 1.900 US-Dollar breche und der Goldpreis infolgedessen weiter in Richtung 1.800 US-Dollar korrigieren werde. (29.08.2023/ac/a/m)







Wiesbaden (www.aktiencheck.de) - Seitdem US-Präsident Richard Nixon am 15. August 1971 die Konvertibilität des US-Dollar gegen Gold einseitig aufhob, da die USA nicht mehr in der Lage waren, ihre Zahlungsverpflichtungen zu erfüllen, entwickelt sich der Welthandel hin zu einer Entdollarisierung, so Markus Blaschzok, Chefanalyst der SOLIT Gruppe.Die praktische Staatspleite der USA habe das Ende Bretton-Woods-Systems markiert, das seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges geherrscht habe. In diesem sei der US-Dollar an Gold gebunden gewesen und ausländische Regierungen hätten ihre US-Dollar-Reserven bei der US-Notenbank Federal Reserve gegen Gold einlösen können. Aufgrund der Finanzierung des Vietnamkrieges und der "Great-Society"-Programme unter Präsident Lyndon B. Johnson seien die Handelsbilanzdefizite und die Auslandsverschuldung der USA stark angewachsen. Einige Staaten hätten sich um die Solvenz der USA gesorgt und so begonnen ihre Papierdollar aus den Exportüberschüssen zunehmend gegen Gold einzutauschen, wodurch die Goldreserven schnell stark geschrumpft seien. Um den Abfluss aller Goldreserven zu verhindern, seien die USA gezwungen gewesen, die Eintauschpflicht des US-Dollar gegen Gold einseitig aufzukündigen.Auf diese Weise seien übrigens auch die deutschen Goldreserven in Höhe von 3.362 Tonnen entstanden. Während die Bundesrepublik bis 1950 praktisch über keine nennenswerten Goldbestände verfügt habe, habe der Wiederaufbau der deutschen Wirtschaft und der rasche Anstieg der Exporte zu einem starken Zufluss von Devisen gesorgt, insbesondere an US-Dollar. Im Rahmen des Bretton-Woods-Systems seien diese Devisenreserven gegen Gold eingetauscht worden, was zu dem bis heute weltweit zweitgrößten Goldschatz einer Notenbank geführt habe.Seit der überraschenden Einstellung der Goldkonvertibilität des Dollar (Nixon-Schock) und der technischen Staatspleite der USA würden sich die Weltwährungen in einem System flexibler Wechselkurse bewegen. Ohne eine Deckung durch Gold sei der US-Dollar nicht besser als alle anderen Fiat-Währungen und verliere langsam und kontinuierlich seine Dominanz. Trotzdem würden noch heute etwa 60% aller weltweiten Devisenreserven in US-Dollar gehalten, gefolgt von Euroreserven in Höhe von 20%.