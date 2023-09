Die Institutionalisierung des Bündnisses schreite voran. So seien die seit 2009 stattfindenden jährlichen Treffen mittlerweile ein wichtiger Bestandteil der politischen und wirtschaftlichen Koordinierung. Auch mit der Entwicklungsbank "New Development Bank" und dem "Contingent Reserve Agreement" (Funktionsweise ähnlich der des IWF) verfüge man über wichtige wirtschaftliche Organisationen.



Die Wachstumspfade der Mitgliedstaaten seien in der Vergangenheit sehr unterschiedlich gewesen. Im vergangenen Jahrzehnt hätten nur China (mit durchschnittlich 7,6% pro Jahr) und Indien (6,8%) hohe Wachstumsraten zu verzeichnen gehabt, wohingegen die Entwicklung in Russland (2,5%), Südafrika (1,7%) und Brasilien (1,3%) enttäuscht habe. 2022 sei die Wachstumsperformance so weit auseinander gewesen wie seit 2016 nicht mehr.



Zusammengenommen seien die BRICS ein Schwergewicht der Weltwirtschaft. Als der Investmentbanker O'Neil erstmals von den BRIC gesprochen habe, hätten die Länder (zuzüglich Südafrikas) gerade einmal etwas mehr als 8% der globalen Wirtschaftsleistung (auf US-Dollar-Basis) ausgemacht. Zehn Jahre später seien es schon fast 20% gewesen, heute seien es über ein Viertel. Zugleich sei der Anteil der EU-Staaten innerhalb der letzten 20 Jahre von 22% auf weniger als 17% gesunken. Bei den USA sei der Rückgang noch ausgeprägter, von 31% auf 25%.







Das Gipfeltreffen der wichtigen Schwellenländer Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika ("BRICS"), das vom 22. bis 24. August in Johannesburg stattfand, wurde dieses Jahr weltweit genau beobachtet, befinden sich doch mit Russland und China zwei der fünf Mitglieder in schweren Konflikten mit der westlichen Welt, so die Analysten der Helaba.Dementsprechend seien vor allem Moskau und Peking daran interessiert gewesen, den Gipfel für ihre Zwecke zu nutzen.