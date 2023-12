Tradegate-Aktienkurs BRANICKS-Aktie:

3,31 EUR -4,20% (20.12.2023, 21:06)



ISIN BRANICKS-Aktie:

DE000A1X3XX4



WKN BRANICKS-Aktie:

A1X3XX



Ticker-Symbol BRANICKS-Aktie:

BRNK



Kurzprofil BRANICKS Group AG:



Die BRANICKS Group AG (ehemals DIC Asset AG) (ISIN: DE000A1X3XX4, WKN: A1X3XX, Ticker-Symbol: BRNK) ist der führende deutsche börsennotierte Spezialist für Büro- und Logistikimmobilien mit 25 Jahren Erfahrung am Immobilienmarkt und Zugang zu einem breiten Investorennetzwerk. Die Basis des Unternehmens bildet die überregionale und regionale Immobilienplattform mit neun Standorten in allen wichtigen deutschen Märkten (inkl. VIB Vermögen AG). Aktuell betreut man 358 Objekte mit einem Marktwert von 14,2 Mrd. Euro onsite - man ist präsent vor Ort, immer nah am Mieter und der Immobilie.



Das Segment Commercial Portfolio umfasst Immobilien im bilanziellen Eigenbestand. Hier erwirtschaftet die BRANICKS Group AG kontinuierliche Cashflows aus langfristig stabilen Mieteinnahmen, zudem optimiert man den Wert seiner Bestandsobjekte durch aktives Management und realisiert Gewinne durch Verkäufe.



Im Segment Institutional Business erzielt die BRANICKS Group AG aus dem Angebot ihrer Immobilien-Services für nationale und internationale institutionelle Investoren laufende Gebühren aus der Strukturierung und dem Management von Investmentprodukten mit attraktiven Ausschüttungsrenditen.



Mehr Informationen unter branicks.com. (20.12.2023/ac/a/nw)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Shortseller GSA Capital Partners LLP senkt Netto-Leerverkaufsposition in Aktien der BRANICKS Group AG geringfügig:Die Leerverkäufer des Hedgefonds GSA Capital Partners LLP haben den Rückzug aus ihren Short-Aktivitäten in den Aktien der Immobiliengesellschaft BRANICKS Group AG (ISIN: DE000A1X3XX4, WKN: A1X3XX, Ticker-Symbol: BRNK) angetreten.Der Londoner Hedgefonds GSA Capital Partners LLP hat am 19.12.2023 seine Netto-Leerverkaufsposition von 0,51% auf 0,49% der Aktien der BRANICKS Group AG abgebaut.Aktuell halten die Leerverkäufer der Hedgefonds folgende Netto-Leerverkaufspositionen in den Aktien der BRANICKS Group AG:2,50% Helikon Investments Limited (15.12.2023)1,01% Pictet Asset Management Ltd (02.11.2023)0,76% Clearance Capital Limited (01.12.2023)0,49% GSA Capital Partners LLP (19.12.2023)Börsenplätze BRANICKS-Aktie:Xetra-Aktienkurs BRANICKS-Aktie:3,28 EUR -4,93% (20.12.2023, 17:36)