Tradegate-Aktienkurs BRAIN Biotech-Aktie:

3,82 EUR +1,60% (26.01.2024, 17:03)



ISIN BRAIN Biotech-Aktie:

DE0005203947



WKN BRAIN Biotech-Aktie:

520394



Ticker-Symbol BRAIN Biotech-Aktie:

BNN



Kurzprofil BRAIN Biotech AG:



Die BRAIN Biotech AG (BRAIN) (ISIN: DE0005203947, WKN: 520394, Ticker-Symbol: BNN) ist ein in Europa führender Spezialist der industriellen Biotechnologie mit dem Fokus auf Ernährung, Gesundheit und Umwelt. Als Technologie- und Lösungsanbieter unterstützt das Unternehmen die Biologisierung der Industrie mit biobasierten Produkten und Prozessen. Von der Auftragsforschung und -entwicklung mit industriellen Partnern bis hin zur Entwicklung eigener disruptiver Inkubatorprojekte und kundenspezifischer Enzymprodukte: BRAINs breit gefächertes, innovatives Biotech-Know-how und seine agilen Teams sind der Schlüssel zum Erfolg.



Die deutsche BRAIN Biotech AG ist die Muttergesellschaft der internationalen BRAIN-Gruppe, die B2B-Spezialprodukte, darunter Enzyme und bioaktive Naturstoffe, vertreibt. Die BRAIN-Gruppe verfügt über eigene Fermentations- bzw. Produktionsstätten in Kontinentaleuropa, Großbritannien und in den USA, die mit dem zugehörigen biotechnologischen Produktions-Knowhow die Wertschöpfungskette innerhalb der Gruppe vervollständigen.



Als Teilnehmer des Global Compact der Vereinten Nationen hat sich die BRAIN Biotech AG verpflichtet, ihre Strategien und Aktivitäten an den universellen Prinzipien zu Menschenrechten, Arbeit, Umwelt und Korruptionsbekämpfung auszurichten und gemeinsame gesellschaftliche Ziele aktiv zu fördern. Die Produkte und Dienstleistungen zielen auf mindestens fünf der UN-SDGs direkt ab.



Seit dem Börsengang im Jahr 2016 ist die BRAIN Biotech AG im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. (26.01.2024/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - BRAIN Biotech-Aktienanalyse von FMR Research:Dr. Mohamad Vaseghi, Aktienanalyst von FMR Research, hält an seiner Kaufempfehlung für die Aktie der BRAIN Biotech AG (ISIN: DE0005203947, WKN: 520394, Ticker-Symbol: BNN) weiterhin fest.Die BRAIN Biotech AG habe ein robustes GJ 2022/23 mit einem Umsatzanstieg auf 55,3 Mio. Euro verzeichnet, was einer Steigerung von 11,8% gegenüber dem Vorjahr (49,5 Mio. Euro) entspreche. Angeführt worden sei dieses Wachstum vom Segment BioProducts, das einen Umsatz von 42,5 Mio. Euro und damit ein Plus von 13,2% erzielt habe. Auch das Segment BioScience sei mit einem Umsatz von 12,3 Mio. Euro gewachsen. Das Segment BioIncubator, das sich auf Forschung und Entwicklung konzentriere, habe 0,6 Mio. Euro zum Umsatz beigetragen. Vor allem die Investitionen in Akribion Genomics seien auf 3,3 Mio. Euro gestiegen. Trotz dieser Fortschritte habe sich das bereinigte EBITDA geringfügig von -98 T. Euro auf 0,4 Mio. Euro verbessert, und der Barmittelbestand habe zum 30. September 2023 bei 5,4 Mio. Euro gelegen, gegenüber 8,4 Mio. Euro im Vorjahr.Basierend auf der umfassenden Analyse der Performance der BRAIN Biotech AG im Geschäftsjahr 22/23 und unter Berücksichtigung der verschiedenen strategischen, operativen und marktbezogenen Herausforderungen erscheint es sinnvoll, unsere Anlageperspektive anzupassen, so der Analyst von FMR Research. Während die BRAIN Biotech AG mit ihren Fortschritten im Bereich Biotechnologie und Pharmazeutika ein starkes Potenzial aufweise, könnten operative Herausforderungen wie die Verzögerungen bei den Fermentern von Biocatalysts, die Marktvolatilität und die allgemeinen wirtschaftlichen Risiken nicht übersehen werden. Diese Faktoren, gepaart mit einer leichten Verbesserung des bereinigten EBITDA und einem Rückgang der Cash-Position, würden Anlass zu vorsichtigem Optimismus geben.Dr. Mohamad Vaseghi, Analyst von FMR Research, hält daher aufgrund der strategischen Positionierung und der Wachstumsaussichten des Unternehmens an einer "kaufen"-Empfehlung fest, revidiert aber das Kursziel von 9,00 Euro auf 7,50 Euro. Diese Anpassung spiegele sowohl das robuste Wachstumspotenzial des Unternehmens als auch die Notwendigkeit wider, die aktuellen operativen und wirtschaftlichen Unsicherheiten zu berücksichtigen, die sich auf die Performance des Unternehmens auswirken würden. (Analyse vom 26.01.2024)Börsenplätze BRAIN Biotech-Aktie:XETRA-Aktienkurs BRAIN Biotech-Aktie:3,73 EUR -0,53% (26.01.2024, 17:36)