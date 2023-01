XETRA-Aktienkurs BRAIN Biotech-Aktie:

Kurzprofil BRAIN Biotech AG:



Die BRAIN Biotech AG (BRAIN) (ISIN: DE0005203947, WKN: 520394, Ticker-Symbol: BNN) ist ein in Europa führender Spezialist der industriellen Biotechnologie mit dem Fokus auf Ernährung, Gesundheit und Umwelt. Als Technologie- und Lösungsanbieter unterstützt das Unternehmen die Biologisierung der Industrie mit biobasierten Produkten und Prozessen. Von der Auftragsforschung und -entwicklung mit industriellen Partnern bis hin zur Entwicklung eigener disruptiver Inkubatorprojekte und kundenspezifischer Enzymprodukte: BRAINs breit gefächertes, innovatives Biotech-Know-how und seine agilen Teams sind der Schlüssel zum Erfolg.



Die deutsche BRAIN Biotech AG ist die Muttergesellschaft der internationalen BRAIN-Gruppe, die B2B-Spezialprodukte, darunter Enzyme und bioaktive Naturstoffe, vertreibt. Die BRAIN-Gruppe verfügt über eigene Fermentations- bzw. Produktionsstätten in Kontinentaleuropa, Großbritannien und in den USA, die mit dem zugehörigen biotechnologischen Produktions-Knowhow die Wertschöpfungskette innerhalb der Gruppe vervollständigen.



Als Teilnehmer des Global Compact der Vereinten Nationen hat sich die BRAIN Biotech AG verpflichtet, ihre Strategien und Aktivitäten an den universellen Prinzipien zu Menschenrechten, Arbeit, Umwelt und Korruptionsbekämpfung auszurichten und gemeinsame gesellschaftliche Ziele aktiv zu fördern. Die Produkte und Dienstleistungen zielen auf mindestens fünf der UN-SDGs direkt ab.



Seit dem Börsengang im Jahr 2016 ist die BRAIN Biotech AG im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. (25.01.2023/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - BRAIN Biotech-Aktienanalyse von FMR Research:Dr. Mohamad Vaseghi, Aktienanalyst von FMR Research, hält an der Kaufempfehlung für die Aktie der BRAIN Biotech AG (ISIN: DE0005203947, WKN: 520394, Ticker-Symbol: BNN) weiterhin fest.Der BRAIN-Konzernumsatz für das Geschäftsjahr 21/22 habe bei 49,5 Mio. Euro gelegen, was einem Wachstum von +29% entspreche (GJ 20/21: 38,4 Mio. Euro). Der Anstieg des Konzernumsatzes resultiere vor allem aus dem Segment BioIndustrial, das im Berichtszeitraum auf 37,5 Mio. Euro zugelegt habe (GJ 20/21: 28,2 Mio. Euro). Die Umsätze des Segments BioScience hätten sich in den 12M 21/22 auf 12,1 Mio. Euro belaufen (GJ 20/21: 10,3 Mio. Euro). Der Anstieg habe aus der erneuten Stärkung des F&E-Projektgeschäfts resultiert. Das bereinigte EBITDA habe sich deutlich verbessert und bei -0,098 Mio. Euro gelegen (GJ 20/21: -2,1 Mio. Euro). Dieses Ergebnis für das bereinigte EBITDA sei nachvollziehbar, da das Unternehmen weiterhin hohe Investitionen tätige. Zum 30.09.2022 hätten die liquiden Mittel 8,4 Mio. Euro betragen (30.09.2021: 24,5 Mio. Euro).Nach fast neun Monaten Verzögerung sei das Phase IIa-Programm für Aurase wieder aufgenommen worden. Die Aktienanalysten von FMR Research würden glauben, dass die Zahl der für Aurase infrage kommenden Patienten sehr groß sein könnte. Eine Studie des US NLM aus dem Jahr 2018 zeige beispielsweise, dass allein in den USA rund 6 Mio. Menschen an chronischen Wunden erkrankt seien. Die Aktienanalysten von FMR Research würden davon ausgehen, dass Aurase angesichts der hohen Inzidenzraten von Diabetes und Adipositas sowie der Alterung der Gesellschaft ein entsprechend großer Erfolg werden könnte.Obwohl die hohe Inflation und ihre Auswirkungen auf Material-, Energie- und Arbeitskosten weiterhin eine Herausforderung für das Unternehmen darstellen würden, würden die Aktienanalysten von FMR Research auf der Grundlage des positiven Newsflows von BRAIN an ihrem Investment Case für das Unternehmen festhalten und ihr Kursziel unverändert bei 11,00 Euro belassen.Börsenplätze BRAIN Biotech-Aktie:Tradegate-Aktienkurs BRAIN Biotech-Aktie:6,10 EUR -0,33% (24.01.2023, 22:26)