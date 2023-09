XETRA-Aktienkurs BRAIN Biotech-Aktie:

ISIN BRAIN Biotech-Aktie:

DE0005203947



WKN BRAIN Biotech-Aktie:

520394



Ticker-Symbol BRAIN Biotech-Aktie:

BNN



Kurzprofil BRAIN Biotech AG:



Die BRAIN Biotech AG (BRAIN) (ISIN: DE0005203947, WKN: 520394, Ticker-Symbol: BNN) ist ein in Europa führender Spezialist der industriellen Biotechnologie mit dem Fokus auf Ernährung, Gesundheit und Umwelt. Als Technologie- und Lösungsanbieter unterstützt das Unternehmen die Biologisierung der Industrie mit biobasierten Produkten und Prozessen. Von der Auftragsforschung und -entwicklung mit industriellen Partnern bis hin zur Entwicklung eigener disruptiver Inkubatorprojekte und kundenspezifischer Enzymprodukte: BRAINs breit gefächertes, innovatives Biotech-Know-how und seine agilen Teams sind der Schlüssel zum Erfolg.



Die deutsche BRAIN Biotech AG ist die Muttergesellschaft der internationalen BRAIN-Gruppe, die B2B-Spezialprodukte, darunter Enzyme und bioaktive Naturstoffe, vertreibt. Die BRAIN-Gruppe verfügt über eigene Fermentations- bzw. Produktionsstätten in Kontinentaleuropa, Großbritannien und in den USA, die mit dem zugehörigen biotechnologischen Produktions-Knowhow die Wertschöpfungskette innerhalb der Gruppe vervollständigen.



Als Teilnehmer des Global Compact der Vereinten Nationen hat sich die BRAIN Biotech AG verpflichtet, ihre Strategien und Aktivitäten an den universellen Prinzipien zu Menschenrechten, Arbeit, Umwelt und Korruptionsbekämpfung auszurichten und gemeinsame gesellschaftliche Ziele aktiv zu fördern. Die Produkte und Dienstleistungen zielen auf mindestens fünf der UN-SDGs direkt ab.



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - BRAIN Biotech-Aktienanalyse von FMR Research:Dr. Mohamad Vaseghi, Aktienanalyst von FMR Research, hält an der Kaufempfehlung für die Aktie der BRAIN Biotech AG (ISIN: DE0005203947, WKN: 520394, Ticker-Symbol: BNN) weiterhin fest.Die BRAIN Biotech AG habe in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2022/23 eine beachtliche Performance gezeigt. Die Umsatzerlöse des Unternehmens seien auf 40,4 Mio. Euro gestiegen, was einem Wachstum von 12,3% gegenüber dem Vorjahreswert von 36,0 Mio. Euro entspreche. Dieses Wachstum sei in erster Linie vom Segment BioProducts getragen worden, das einen Umsatz von 30,3 Mio. Euro erwirtschaftet habe, was einem Anstieg von 10,2% gegenüber dem Vorjahr entspreche. Das Segment BioScience habe dem nicht viel nachgestanden und mit 9,6 Mio. Euro ein Wachstum von 12% gegenüber dem Vorjahr verzeichnet.Besonders hervorzuheben seien die Bruttoinvestitionen von Akribion Genomics, die sich in den ersten neun Monaten auf ca. 2,7 Mio. Euro belaufen und damit deutlich über dem Vorjahreswert von 1,4 Mio. Euro gelegen hätten. Trotz dieser positiven Topline-Zahlen sei das bereinigte EBITDA des Konzerns rückläufig gewesen und habe bei -0,92 Mio. Euro gelegen, ganz im Gegensatz zu -0,2 Mio. Euro im Vorjahr. Dennoch habe die BRAIN Biotech AG mit einem Barmittelbestand von 5,3 Mio. Euro zum 30. Juni 2023 finanzielle Solidität bewiesen, auch wenn dies einen Rückgang von 37% gegenüber dem 30. September 2022 bedeute.In der pharmazeutischen Landschaft liege der Schwerpunkt auf Behandlungen wie dem hereditären Angioödem (HAE) und Durchbrüchen in der Wundversorgung. Deucrictibant (PHA121) biete Potenzial für HAE, während die Wundtechnologie von SolasCure mit ermutigenden präklinischen Ergebnissen Aufmerksamkeit errege. Trotz der Herausforderungen in der Medikamentenentwicklung seien die Aussichten für diese Innovationen weiterhin gut. Die strategische Ausrichtung der BRAIN Biotech AG auf diese Fortschritte festige die Marktposition des Unternehmens.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze BRAIN Biotech-Aktie: