Disclosure(s) BRAIN Biotech AG: -



Börsenplätze BRAIN Biotech-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BRAIN Biotech-Aktie:

3,80 EUR -1,30% (19.03.2024, 12:55)



XETRA-Aktienkurs BRAIN Biotech-Aktie:

3,72 EUR -2,87% (19.03.2024, 11:12)



ISIN BRAIN Biotech-Aktie:

DE0005203947



WKN BRAIN Biotech-Aktie:

520394



Ticker-Symbol BRAIN Biotech-Aktie:

BNN



Kurzprofil BRAIN Biotech AG:



Die BRAIN Biotech AG (BRAIN) (ISIN: DE0005203947, WKN: 520394, Ticker-Symbol: BNN) ist ein in Europa führender Spezialist der industriellen Biotechnologie mit dem Fokus auf Ernährung, Gesundheit und Umwelt. Als Technologie- und Lösungsanbieter unterstützt das Unternehmen die Biologisierung der Industrie mit biobasierten Produkten und Prozessen. Von der Auftragsforschung und -entwicklung mit industriellen Partnern bis hin zur Entwicklung eigener disruptiver Inkubatorprojekte und kundenspezifischer Enzymprodukte: BRAINs breit gefächertes, innovatives Biotech-Know-how und seine agilen Teams sind der Schlüssel zum Erfolg.



Die deutsche BRAIN Biotech AG ist die Muttergesellschaft der internationalen BRAIN-Gruppe, die B2B-Spezialprodukte, darunter Enzyme und bioaktive Naturstoffe, vertreibt. Die BRAIN-Gruppe verfügt über eigene Fermentations- bzw. Produktionsstätten in Kontinentaleuropa, Großbritannien und in den USA, die mit dem zugehörigen biotechnologischen Produktions-Knowhow die Wertschöpfungskette innerhalb der Gruppe vervollständigen.



Als Teilnehmer des Global Compact der Vereinten Nationen hat sich die BRAIN Biotech AG verpflichtet, ihre Strategien und Aktivitäten an den universellen Prinzipien zu Menschenrechten, Arbeit, Umwelt und Korruptionsbekämpfung auszurichten und gemeinsame gesellschaftliche Ziele aktiv zu fördern. Die Produkte und Dienstleistungen zielen auf mindestens fünf der UN-SDGs direkt ab.



Seit dem Börsengang im Jahr 2016 ist die BRAIN Biotech AG im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. (19.03.2024/ac/a/nw)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - BRAIN Biotech-Aktienanalyse von FMR Research:Dr. Mohamad Vaseghi, Aktienanalyst von FMR Research, hält an seiner Kaufempfehlung für die Aktie der BRAIN Biotech AG (ISIN: DE0005203947, WKN: 520394, Ticker-Symbol: BNN) weiterhin fest.Die BRAIN Biotech AG habe ihre Geschäftszahlen für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2023/24 veröffentlicht und zeige sich trotz der Herausforderungen vorsichtig optimistisch. Das Unternehmen habe für Q1 einen Umsatz von 12,7 Mio. Euro gemeldet, was einem Rückgang von 7,0% gegenüber 13,7 Mio. Euro im Vergleichszeitraum des Vorjahres entspreche.Dieser Rückgang sei in erster Linie auf das Segment BioProducts zurückzuführen, das einen Umsatzrückgang um 12,4% von 10,6 Mio. Euro auf 9,3 Mio. Euro verzeichnet habe. Das Segment BioScience habe dagegen einen robusten Start mit einem Umsatzanstieg von 13,5% auf 3,4 Mio. Euro verzeichnet, der maßgeblich von AnalytiCon Discovery getragen worden sei. Das Segment BioIncubator sei stabil geblieben und habe 0,1 Mio. Euro zum Umsatz beigetragen, hauptsächlich durch Lizenzeinnahmen im Bereich Genome Editing.Angesichts der strategischen Positionierung der BRAIN Biotech AG und ihrer vielversprechenden Wachstumsaussichten innerhalb des Biotech-Sektors halte der Analyst an seiner Empfehlung fest. In Anbetracht der operativen Herausforderungen im Segment BioProducts, die durch einen Umsatzrückgang von 12,4% aufgrund des langsameren Anlaufs des zweiten Großfermenters gekennzeichnet seien, sowie der allgemeinen Markt- und Wirtschaftsvolatilität, zu der auch Inflationsdruck und geopolitische Unsicherheiten gehören würden, revidiere er jedoch sein Kursziel von 7,50 Euro auf 6,50 Euro. Diese Anpassung verdeutliche die Notwendigkeit, die langfristigen Investitionen des Unternehmens in Innovationen mit den unmittelbaren operativen Effizienzen und dem breiteren wirtschaftlichen Kontext, der sich auf die Leistung des Unternehmens auswirke, in Einklang zu bringen.Dr. Mohamad Vaseghi, Aktienanalyst von FMR Research, bestätigt seine Kaufempfehlung für die BRAIN Biotech-Aktie. (Analyse vom 19.03.2024)Interessenkonflikte:Weder die FMR Frankfurt Main Research AG, noch ein mit ihr verbundenes Unternehmen, noch eine bei der Erstellung mitwirkende Person(i.) sind am Grundkapital des Emittenten mit mindestens 5 Prozent beteiligt(ii.) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte(iii.) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen(iv.) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking Geschäften geschlossen oder eine Leistung oder ein Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten(v.) sind im Besitz einer Nettoverkaufs- oder -kaufposition, die die Schwelle von 0,5% des gesamten emittierten Aktienkapitals des Emittenten überschreitet(vi.) haben mit dem Emittenten eine Vereinbarung über die Erstellung von Anlageempfehlungen getroffen(vii.) hat sonstige bedeutende Interessen in Bezug auf das analysierte Unternehmen, wie z.B. die Ausübung von Mandanten beim analysierten Unternehmen.