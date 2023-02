LSE-Aktienkurs BP-Aktie:

560,20 GBp +1,08% (16.02.2023, 14:02)



ISIN BP-Aktie:

GB0007980591



WKN BP-Aktie:

850517



Ticker-Symbol BP-Aktie:

BPE5



LSE-Symbol BP-Aktie:

BP



NASDAQ OTC-Symbol BP-Aktie:

BPAQF



Kurzprofil BP plc:



Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (16.02.2023/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des britischen Energieriese BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF) unter die Lupe.Noch erziele BP den Großteil der Umsätze mit der Ausbeutung von Öl- und Gasvorkommen. Doch der Energiegigant wolle nach und nach grüner werden. Zu diesem Zweck solle das Business mit Erneuerbaren Energien kräftig ausgebaut werden, aber auch das Geschäft mit Lösungen für die Elektromobilität. Hier mache BP jetzt Druck.So möchten die Briten fast eine Milliarde Dollar in den Aufbau von Ladeinfrastruktur in den USA investieren. Ein Großteil davon dürfte in eine Kooperation mit dem Autovermieter Hertz fließen. Die beiden Unternehmen würden den Ausbau eines US-weiten Schnellladenetzes an allen Hertz-Standorten streben. Bereits jetzt betreibe BP eigenen Angaben weltweit 22.000 Ladepunkte. Bis zum Jahre 2030 solle diese Zahl auf mindestens 100.000 Ladepunkte steigen. Davon wiederum sollten nach Willen des Managements 90 Prozent davon schnelles oder gar ultraschnelles Laden ermöglichen.DER AKTIONÄR bleibe für die BP-Aktie, die heute ex-Quartalsdividende gehandelt werde, nach wie vor bullish gestimmt. Die günstig bewertete Dividendenperle bleibt ein klarer Kauf und fester Bestandteil des Langfristigen Musterdepots (Stoppkurs: 4,60 Euro), so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 16.02.2023)Börsenplätze BP-Aktie:Tradegate-Aktienkurs BP-Aktie:6,309 EUR +0,45% (16.02.2023, 14:17)