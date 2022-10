Tradegate-Aktienkurs BP-Aktie:

5,217 EUR -0,53% (17.10.2022, 15:05)



XETRA-Aktienkurs BP-Aktie:

5,241 EUR +0,02% (17.10.2022, 14:51)



LSE-Aktienkurs BP-Aktie:

451,80 GBp -0,71% (17.10.2022, 14:51)



ISIN BP-Aktie:

GB0007980591



WKN BP-Aktie:

850517



Ticker-Symbol BP-Aktie:

BPE5



LSE-Symbol BP-Aktie:

BP



NASDAQ OTC-Symbol BP-Aktie:

BPAQF



Kurzprofil BP plc:



Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (17.10.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF) weiterhin zu kaufen.Der britische Öl- und Gaskonzern BP wolle bis Ende des Jahres den US-Biogas-Hersteller Achaea Energy für rund 4,1 Milliarden US-Dollar inklusive Schulden übernehmen. Das Management von Archaea Energy rund um Vorstandschef Nick Storck stimme dem umgerechnet 4,2 Milliarden Euro schweren Deal zu, für den BP rund 26 US-Dollar in bar pro Aktie zahle, wie das US-Unternehmen am Montag mitgeteilt habe.Die Archaea-Aktie sei im vorbörslichen US-Handel um gut die Hälfte auf 25,75 Dollar nach oben geschnellt. BP-Papiere hätten in London leicht nachgegeben. Laut Archaea solle der Gasproduzent in die Bioenergie-Sparte von BP eingegliedert werden. Durch den Erwerb könne Archaea gemeinsam mit BP eine stärkere Plattform für das Geschäft mit erneuerbaren Energien bilden. BP habe zudem mitgeteilt, Archea betreibe 50 Biogas- und Gas-to-Energy-Anlagen in den USA.Durch die Übernahme wolle der internationale Energieriese seinen operativen Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen aus dem Biogasgeschäft bis 2030 auf ungefähr zwei Milliarden US-Dollar verdoppeln. Archaea sehe sich als einen der führenden Biogasproduzenten in den Vereinigten Staaten.BP wappne sich weiterhin konsequent für eine Zeit, in der Öl und Gas eine weniger bedeutende Rolle im globalen Energiemix spielen würden. Das notwendige Kleingeld dafür sei bei den Briten dank derzeit sprudelnder Gewinne problemlos vorhanden.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze BP-Aktie: