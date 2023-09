Tradegate-Aktienkurs BP-Aktie:

6,032 EUR +0,07% (19.09.2023, 08:42)



LSE-Aktienkurs BP-Aktie:

519,20 GBp -0,76% (18.09.2023, 17:35)



ISIN BP-Aktie:

GB0007980591



WKN BP-Aktie:

850517



Ticker-Symbol BP-Aktie:

BPE5



LSE-Symbol BP-Aktie:

BP



NASDAQ OTC-Symbol BP-Aktie:

BPAQF



Kurzprofil BP plc:



Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (19.09.2023/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF) unter die Lupe.Die Aktien von Energieriesen würden sich nach wie vor in einer sehr starken Verfassung befinden. Wenig verwunderlich, denn am Ölmarkt sorge die jüngste Angebotsverknappung weiter für hohe Preise. Zunehmend rücke zumindest bei Brent-Öl auch wieder die runde 100-USD-Marke in den Blick.Für Preisauftrieb sorge v.a. das anhaltend knappe Angebot großer Förderländer wie Saudi-Arabien und Russland. Bestehende Kürzungen seien unlängst bis zum Jahresende verlängert worden. Offiziell solle damit der Markt im Gleichgewicht gehalten werden. Faktisch diene das Vorgehen dazu, die Preise und die Einnahmen aus dem Erdölverkauf hoch zu halten.In der laufenden Woche dürfte mit Spannung verfolgt werden, wie sich die zahlreichen Notenbanken in ihren anstehenden Zinssitzungen zu der Entwicklung äußern würden. Neben der FED würden weitere Währungshüter über ihre Geldpolitik entscheiden, darunter die Bank of England. Steigende Rohölpreise würden ein zusätzliches Inflationsrisiko bedeuten.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze BP-Aktie: