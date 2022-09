Börsenplätze BP-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BP-Aktie:

5,231 EUR -0,10% (23.09.2022, 08:38)



XETRA-Aktienkurs BP-Aktie:

5,253 EUR +0,54% (22.09.2022, 17:35)



LSE-Aktienkurs BP-Aktie:

458,25 GBp +0,59% (22.09.2022, 17:35)



ISIN BP-Aktie:

GB0007980591



WKN BP-Aktie:

850517



Ticker-Symbol BP-Aktie:

BPE5



LSE-Symbol BP-Aktie:

BP



NASDAQ OTC-Symbol BP-Aktie:

BPAQF



Kurzprofil BP plc:



Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (23.09.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laut Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" können Anleger bei der Aktie von BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF) weiterhin zugreifen.Satte 242 Milliarden Dollar dürfte BP 2022 umsetzen. Das EBITDA solle sich Analystenprognosen zufolge auf 54 Milliarden Dollar belaufen, der bereinigte Nettogewinn auf 25,8 Milliarden Dollar (auf US-GAAP-Basis seien es wegen der hohen Abschreibungen auf das abgegebene Russland-Geschäft knapp neun Milliarden Dollar). Und die Einnahmen würden weiter sprudeln.Denn die Ölpreise würden auf hohem Niveau verharren und seien am Donnerstag wieder etwas gestiegen. Marktbeobachter hätten von einer Gegenbewegung gesprochen, nachdem die Notierungen an den vergangenen beiden Handelstagen gefallen seien. So habe ein Barrel der Nordseesorte Brent 90,74 Dollar gekostet. Das seien 82 Cent mehr als am Vortag gewesen. WTI sei um 76 Cent auf 83,77 Dollar gestiegen.Belastet worden seien die Ölpreise zuletzt durch die trüben Aussichten für die Weltkonjunktur. Die Zinserhöhungen vieler Notenbanken dürften die Konjunktur weiter belasten. So habe am Mittwochabend die US-Notenbank erneut die Zinsen im Kampf gegen die hohe Inflation deutlich angehoben. Am Donnerstag seien einige europäische Notenbanken wie die aus Großbritannien, Norwegen und der Schweiz gefolgt. Eine schwächelnde Konjunktur belaste die Nachfrage nach Rohöl.Die Preisentwicklung am Ölmarkt bleibe schwankungsanfällig. Tendenziell gestützt würden die Preise durch das verschärfte Vorgehen Russlands im Ukraine-Krieg. So habe die russische Regierung am Vortag eine Teilmobilmachung beschlossen. Da Russland einer der größten Ölförderer der Welt sei, sorge dies für Verunsicherung am Ölmarkt.Da die Bewertung der Dividendenperle mit einem 2023er KGV von 5, einem KBV von 1,2 und einer Dividendenrendite von 4,7 Prozent immer noch sehr günstig ist, können Anleger weiterhin zugreifen (Stopp: 4,00 Euro), so Thorsten Küfner von "Der Aktionär" zur BP-Aktie. (Analyse vom 31.10.2021)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link