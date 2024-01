LSE-Aktienkurs BP-Aktie:

4,485 GBP -0,84% (17.01.2024, 17:35)



ISIN BP-Aktie:

GB0007980591



WKN BP-Aktie:

850517



Ticker-Symbol BP-Aktie:

BPE5



LSE-Symbol BP-Aktie:

BP



NASDAQ OTC-Symbol BP-Aktie:

BPAQF



Kurzprofil BP plc:



Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (18.01.2024/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energiegiganten BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF) unter die Lupe.BP habe gestern Interimschef Murray Auchincloss zum dauerhaften CEO gemacht. Dies sei am Markt bereits erwartet worden. Die Lösung komme bei den Experten durchaus gut an. So habe etwa die RBC daraufhin die Kaufempfehlung für di BP-Aktie bestätigt. Das Kursziel sehe Analyst Biraj Borkhataria unverändert bei 6 GBP (umgerechnet 6,99 Euro). Daraus errechne sich Aufwärtspotenzial von 34%. Er bezeichnete die endgültige Berufung des bisherigen Interimschef zum Konzernlenker in einer am Mittwoch vorliegenden Studie als die "kurzfristig bestmögliche Lösung für die Aktionäre". Der Schritt bedeute Kontinuität, wohingegen ein externer Kandidat Unsicherheit etwa in Bezug auf eine mögliche neue Strategie mit sich gebracht hätte. Mit dem Wegfall dieses belastenden Faktors traue Borkhataria der BP-Aktie von nun an eine überdurchschnittliche Kursentwicklung zu, da das Geschäft des britischen Gas- und Ölkonzerns ohnehin zu niedrig bewertet sei.Die BP-Aktie sei charttechnisch aktuell in einer schwachen Verfassung. Wer noch nicht investiert sei, sollte daher trotz der sehr günstigen Bewertung der Dividendenperle sowie der mittel- bis langfristig guten Perspektiven vorerst nicht zugreifen. Vor einem Einstieg eine Bodenbildung bzw. Trendwende abgewartet werden. Wer den Anteilschein bereits im Depot habe bleibe dabei und beachte den Stopp bei 4,60 Euro, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 18.01.2024)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze BP-Aktie:Tradegate-Aktienkurs BP-Aktie:5,218 EUR +0,19% (18.01.2024, 08:06)