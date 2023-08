Tradegate-Aktienkurs BP-Aktie:

5,686 EUR +0,73% (01.08.2023, 10:19)



LSE-Aktienkurs BP-Aktie:

491,65 GBp +1,79% (01.08.2023, 10:07)



ISIN BP-Aktie:

GB0007980591



WKN BP-Aktie:

850517



Ticker-Symbol BP-Aktie:

BPE5



LSE-Symbol BP-Aktie:

BP



NASDAQ OTC-Symbol BP-Aktie:

BPAQF



Kurzprofil BP plc:



Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (01.08.2023/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF) unter die Lupe.Die Ölpreise würden sich auch im Zahlenwerk von BP bemerkbar machen. Ähnlich wie die Konkurrenz müsse der britische Energiekonzern im zweiten Quartal weiter Abstriche machen. Im Vorjahr seien die Öl- und Gaspreise wegen des russischen Angriffs auf die Ukraine noch enorm stark gestiegen, nun würden sie auf einem deutlich niedrigeren Niveau pendeln.Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn des Unternehmens habe zwischen Anfang April und Ende Juni bei rund 2,6 Milliarden Dollar gelegen. Ein Jahr zuvor habe BP noch satte 8,45 Milliarden Dollar verdient. Die Analysten hätten wegen der gesunkenen Rohstoffpreise bereits mit einem deutlichen Rückgang gerechnet, aber trotzdem etwas mehr erwartet.Inklusive Sondereffekte habe sich der Nettogewinn im zweiten Quartal auf 1,8 Milliarden Dollar nach 9,3 Milliarden Dollar im Vorjahreszeitraum belaufen. Darüber hinaus habe BP - wieder einmal - einen weiteren Aktienrückkauf im Volumen von 1,5 Milliarden Dollar angekündigt. Ähnlich wie bei Shell und TotalEnergies halte "Der Aktionär" diese Ausgaben für eher kurzsichtig und mutlos: Die anhaltend hohen Summen für Aktienrückkäufe dürften dem BP-Kurs kurzfristig helfen. Dennoch bleibe es aus strategischer Sicht ein absolutes Armutszeugnis, gerade in der jetzigen Phase, in der sich viele Firmen für eine neue Energiewelt aufstellen würden, keine innovativeren Ideen zu haben und lediglich kurzsichtige Kurspflege zu betreiben. Zwar würden die Briten vereinzelt mutigere Investitionen in E-Mobilität, Wasserstoff und Erneuerbare Energien tätigen. Ob dies aber ausreichen werde, damit BP auch in einer neuen Energiewelt zur absoluten Weltspitze zählen werde, sei aktuell noch unklar.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze BP-Aktie: