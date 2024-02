Tradegate-Aktienkurs BP-Aktie:

Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (06.02.2024/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des britischen Energiegiganten BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF) unter die LupeHeute zum Handelsbeginn habe BP die Zahlen für das vierte Quartal des abgelaufenen Jahres präsentiert. Dabei habe der Energieriese die Prognosen der Analysten übertreffen können. Dies sei am Markt natürlich gut angekommen. Zudem habe den Börsianern noch eine weitere Ankündigung des Konzerns gefallen.Denn trotz der im vergangenen Jahr gesunkenen Gewinne wolle BP zusätzliche Milliarden in den Rückkauf eigener Aktien stecken. Demnach plane BP, im Verlauf des ersten Halbjahres Anteilscheine im Volumen von 3,5 Milliarden Dollar zu erwerben. Dies habe Konzernchef Murray Auchincloss am Dienstag im Rahmen der Veröffentlichung der jüngsten Geschäftszahlen angekündigt. Die neuen Ausschüttungspläne des Ölkonzerns seien Signale der Zuversicht für die weitere Entwicklung, habe Barclays-Analystin Lydia Rainforth erklärt. Sie gehöre innerhalb der Experten-Gilde ohnehin zum Lager der Optimisten. Sie beziffere den fairen Wert der Dividendenperle auf satte 1.000 Britische Pence (umgerechnet 11,69 Euro). Das entspreche ausgehend vom aktuellen Kursniveau einem Potenzial von mehr als 90 Prozent. Ihr Rating habe sie dementsprechend mit "Overweight" bestätigt.Er habe sich zudem mit dem Geschäftsverlauf zufrieden gezeigt: "Rückblickend war 2023 ein Jahr mit einer starken operativen Leistung und einer echten Dynamik bei der Umsetzung im gesamten Unternehmen. Wir sind zuversichtlich, dass wir unsere Strategie als einfacheres, fokusierteres und wertvolleres Unternehmen umsetzen können, und wir sind entschlossen, den Wert für unsere Aktionäre langfristig zu steigern."Wer die BP-Aktie im Depot hat, bleibt dabei und beachtet den Stopp bei 4,60 Euro, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 06.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze BP-Aktie: