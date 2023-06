Tradegate-Aktienkurs BP-Aktie:

Kurzprofil BP plc:



Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (29.06.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF) unter die Lupe.Die Aktie von BP komme derzeit einfach nicht in Schwung. Dies liege natürlich auch daran, dass die Ölpreise bereits seit längerer Zeit schwächeln würden. So seien sie am Donnerstag gefallen und hätten damit einen Teil der deutlichen Gewinne vom Vortag wieder abgegeben. Am Morgen habe ein Barrel Brent 73,55 US-Dollar gekostet. Das seien 48 Cent weniger als am Vortag gewesen.Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) sei um 44 Cent auf 69,12 Dollar gefallen. Marktbeobachter hätten von einer leichten Gegenreaktion gesprochen, nachdem die Ölpreise am Vortag nach einem überraschend starken Rückgang der Ölreserven in den USA merklich gestiegen seien. In der größten Volkswirtschaft der Welt seien die Lagerbestände an Rohöl in der vergangenen Woche laut Energieministerium um 9,6 Millionen auf 453,7 Millionen Barrel gefallen. Analysten hätten im Schnitt nur einen Rückgang um 1,5 Millionen erwartet. Sinkende US-Reserven würden in der Regel die Ölpreise stützen.Zudem sei auf jüngste Aussagen des US-Notenbankchefs Jerome Powell verwiesen worden. Er habe auf einer Notenbankenkonferenz im portugiesischen Sintra weitere Zinserhöhungen im Kampf gegen die hohe Inflation nicht ausgeschlossen. In den vergangenen Monaten seien die Zinsen bereits stark erhöht worden, was am Ölmarkt seit geraumer Zeit die Sorge vor einer schwächeren Konjunktur und damit verbunden einer geringeren Nachfrage nach Rohöl schüre.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze BP-Aktie: