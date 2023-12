Tradegate-Aktienkurs BP-Aktie:

Kurzprofil BP plc:



Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (07.12.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laut Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" können Anleger bei der Aktie von BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF) unverändert zugreifen.Die Experten der kanadischen Bank RBC hätten den Energiesektor wieder einmal genauer unter die Lupe genommen. Im Rahmen dessen habe sich auch ein klarer Favorit herauskristallisiert: Die Anteilscheine von BP. Die Dividendenperle sei daraufhin von Analyst Biraj Borkhataria auf die "Energy Best Ideas List" gesetzt worden.Borkhataria habe darüber hinaus die Einstufung der Aktie in seiner am Donnerstag veröffentlichten Studie mit "outperform" bestätigt. Den fairen Wert beziffere er unverändert auf 625 Britische Pence (umgerechnet 7,29 Euro), was 35 Prozent über dem aktuellen Kursniveau liege. Er habe gelobt, dass es derzeit gleich etliche Kurstreiber für das Unternehmen geben würde, und beispielsweise das wie erwartet angehobene Kreditrating sowie die Bestätigung eines neuen CEOs genannt. Seiner Ansicht nach dürfte dies der bisherige Interims-Amtsinhaber Murray Auchincloss werden.Noch weitaus optimistischer hätten sich indes kürzlich die Experten von Barclays gezeigt. So habe die britische Großbank die Einstufung für BP mit Blick auf eine Komplettübernahme des Solarunternehmens Lightsource auf "overweight" belassen. Das Kursziel sei bei 1.000 Pence (umgerechnet 11,67 Euro) belassen worden, woraus sich Potenzial von mehr als 100 (!) Prozent errechne. Analystin Lydia Rainforth habe in einer am Freitag vorliegenden Studie mit einer positiven Reaktion des Marktes auf diesen Zukauf gerechnet. Der Kaufpreis von etwa 500 Millionen Pfund liege gut im Kapitalrahmen des Öl- und Gaskonzerns. Mit dem Schritt untermauere BP die Ambitionen hinsichtlich der Dekarbonisierung.Bei der Dividendenperle kann nach wie vor zugegriffen werden, die Position kann mit einem Stoppkurs von 4,60 Euro nach unten abgesichert werden, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär" zur BP-Aktie. (Analyse vom 07.12.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze BP-Aktie: