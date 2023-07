Tradegate-Aktienkurs BP-Aktie:

5,446 EUR +0,22% (12.07.2023, 09:14)



LSE-Aktienkurs BP-Aktie:

462,55 GBp +0,50% (12.07.2023, 09:12)



ISIN BP-Aktie:

GB0007980591



WKN BP-Aktie:

850517



Ticker-Symbol BP-Aktie:

BPE5



LSE-Symbol BP-Aktie:

BP



NASDAQ OTC-Symbol BP-Aktie:

BPAQF



Kurzprofil BP plc:



Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (12.07.2023/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF) unter die Lupe.Der britische Energieriese BP stecke viele Milliarden in den Konzernumbau, um auch in einer Welt, in der Öl und Gas weitaus weniger von Bedeutung sein würden, hochprofitabel sein zu können. Daher wolle das Unternehmen natürlich auch im Wasserstoffbereich zukünftig kräftig wachsen - aber nicht in einem speziellen Sektor.Denn laut einem Bericht des "Spiegel", der sich auf einen Report des Energieproduzenten berufe, gehe BP davon aus, dass sich Wasserstoff bei PKWs nicht durchsetzen werde. So würden die Briten damit rechnen, dass der Anteil von Wasserstoffautos im Jahre 2050 bei null Prozent liegen dürfte. Stattdessen erwarte man einen anhaltenden Siegeszug der Elektromobilität. Demnach dürften dann über 70 Prozent der Autos weltweit elektrisch angetrieben werden.Trotzdem würden die Briten in den kommenden Jahren weiterhin konsequent in Wasserstoff investieren, da BP zahlreiche andere sehr sinnvolle Verwendungsmöglichkeiten sehe. Diese sehe man in erster Linie aber in "schwer zu elektrifizierenden Prozessen", beispielsweise im Stahl- und Chemiesektor oder bei den selbst betriebenen Ölraffinerien."Der Aktionär" halte an seiner Einschätzung zu BP fest: Das Mitglied im Langfristigen Musterdepot glänze mit einer hervorragenden Marktstellung, einer soliden Bilanz und guten Aussichten. Die Aktie sei mit einem KGV von 6 immer noch günstig bewertet. Zudem winke eine Dividendenrendite von mehr als 4 Prozent. Allerdings dürfte es schwierig werden, aus dem aktuell bestehenden Abwärtstrend auszubrechen. Der Stoppkurs kann bei 4,60 Euro belassen werden, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär" zur BP-Aktie. (Analyse vom 12.07.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze BP-Aktie: