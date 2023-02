Börsenplätze BP-Aktie:



Kurzprofil BP plc:



Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (07.02.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF) unter die Lupe.Der Energieriese BP habe im vergangenen Jahr wie alle großen Ölkonzerne dank der stark gestiegenen Preise für Gas und Öl operativ glänzend verdient. Da das britische Unternehmen jedoch den Wert der Beteiligung am russischen Ölkonzern Rosneft habe abschreiben müssen, sei BP wie bereits im Frühjahr 2022 klar unter dem Strich ins Minus gerutscht.Dank des hohen Geldzuflusses aus dem operativen Geschäft wolle BP die Dividende erhöhen und habe am Dienstag in London den Rückkauf weiterer Aktien für 2,75 Milliarden Dollar angekündigt. Zudem wolle der Konzern die Investitionen für den Umbau deutlich ausweiten.Der operative Gewinn habe sich mehr als verdoppelt und auf knapp 28 Milliarden Dollar belaufen. Von Bloomberg befragte Experten hätten allerdings noch etwas mehr erwartet. Der Umsatz habe um etwas mehr als die Hälfte auf 241 Milliarden Dollar zugelegt. Unter dem Strich habe ein Minus von 2,5 Milliarden Dollar in der Gewinn- und Verlustrechnung gestanden, nach einem Überschuss von 7,6 Milliarden Dollar im Jahr 2021. Der Verlust gehe auf die Abschreibung auf Beteiligungen und immaterielle Güter von etwas mehr als 30 Milliarden Dollar zurück, wovon - wie bereits seit Anfang des Jahres bekannt - rund 24 Milliarden Dollar auf die Beteiligung am russischen Ölkonzern Rosneft entfallen würden.Auch wenn die Entscheidung, einfach nur noch mehr Milliarden für Aktienrückkäufe zu verwenden, äußerst kreativlos sei, dürfte sie dem Aktienkurs in den kommenden Wochen und Monaten leichten Rückenwind verleihen.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link