Infineon (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) (-3%) habe gestern einen durchwachsenen Quartalsbericht zu Q1 2024 präsentiert, welcher hinsichtlich Umsatz und Gewinn enttäuscht habe. Der Ausblick für das Gesamtjahr sei nach unten korrigiert worden.



Das Industriegase-Unternehmen Linde (ISIN: IE000S9YS762, WKN: A3D7VW, Ticker-Symbol: LIN, NASDAQ-Symbol: LIN) (+3,7%) habe gestern die Geschäftszahlen für das vierte Quartal 2023 veröffentlicht. Bei stabilen Absatzmengen hätten die Verkaufspreise erhöht werden können. Für das laufende Jahr stelle man einen Umsatz- und Gewinnanstieg in Aussicht.



Palantir (ISIN: US69608A1088, WKN: A2QA4J, Ticker-Symbol: PTX, NYSE-Symbol: PLTR) (+30,1%) habe gestern sein Zahlenwerk für das vierte Quartal 2023 präsentiert und die Anlegerschaft mit einer deutlichen Umsatzsteigerung begeistert, welche über den Schätzungen der Analysten angesiedelt gewesen sei. Der prognostizierte Gewinn für das Geschäftsjahr 2024 sei ebenfalls über den Konsensschätzungen ausgefallen. Der jüngste Erfolg von Palantir könne auf seine KI-Plattform zurückgeführt werden, die sich einer erhöhten Nachfrage erfreue.



Toyota (ISIN: JP3633400001, WKN: 853510, Ticker-Symbol: TOM, NASDAQ OTC-Symbol: TOYOF) (+4,8%) habe gestern seine Q3-Zahlen veröffentlicht, welche hinsichtlich des Gewinns und des Absatzes hätten überzeugen können und folglich die Erwartungen in den Schatten gestellt hätten. Weiters sei der Jahresausblick angehoben worden.



UBS (ISIN: CH0244767585, WKN: A12DFH, Ticker-Symbol: 0UB, SIX Swiss Exchange-Symbol: UBSG) (-4,4%) habe gestern ebenso seine Zahlen für das vierte Quartal und Gesamtjahr 2023 bekanntgegeben. Für das abgelaufene Geschäftsjahr wolle man die Dividende um 27% auf USD 0,70 pro Aktie erhöhen. Ab dem zweiten Halbjahr wolle man die Aktienrückkäufe wieder aufnehmen. (07.02.2024/ac/a/m)







Wien (www.aktiencheck.de) - BP (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF) (+5,5%) meldete gestern im Rahmen des Quartalsberichts zu Q4 bessere Ergebnisse als erwartet, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Während die Dividende stabil gehalten worden sei, habe BP seine Aktienrückkäufe von USD 1,5 Mrd. auf USD 1,75 Mrd. erhöht.Eli Lilly (ISIN: US5324571083, WKN: 858560, Ticker-Symbol: LLY, NYSE-Symbol: LLY) (-0,2%) habe gestern im Zuge seines Zahlenwerks zu Q4 2023 einen höher als prognostizierten Gewinn als auch Umsatz bekanntgegeben. Außerdem habe der Ausblick für das Geschäftsjahr 2024 die Erwartungen in den Schatten gestellt, nachdem das kürzlich zugelassene Medikament zur Gewichtsreduzierung Zepbound zuletzt immense Nachfrage genossen habe. Zwar habe das Unternehmen am Ende des Handelstages leicht verloren, dem sei jedoch ein Zuwachs von rund 11% im Januar zuvor gegangen.