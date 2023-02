Tradegate-Aktienkurs BP-Aktie:

5,397 EUR -0,17% (03.02.2023, 09:27)



LSE-Aktienkurs BP-Aktie:

480,70 GBp +0,40% (03.02.2023, 09:12)



ISIN BP-Aktie:

GB0007980591



WKN BP-Aktie:

850517



Ticker-Symbol BP-Aktie:

BPE5



LSE-Symbol BP-Aktie:

BP



NASDAQ OTC-Symbol BP-Aktie:

BPAQF



Kurzprofil BP plc:



Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (03.02.2023/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laut Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" können Anleger bei der Aktie von BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF) weiterhin zugreifen.Die Ölpreise würden nach wie vor auf einem hohen Niveau verharren, was es Energieriesen wie BP oder ENI sehr leicht mache, üppige Gewinne zu erzielen. So habe ein Barrel der Nordseesorte Brent ( ISIN XC0009677409 WKN nicht bekannt) zur Lieferung im April zuletzt 82,40 US-Dollar gekostet. Das seien 42 Cent weniger als am Vortag gewesen. WTI ( ISIN XC000A0G9CM8 WKN nicht bekannt) sei um 35 Cent auf 76,07 Dollar gefallen.Die Ölpreise hätten so an ihre Vortagsverluste angeknüpft. Dem Markt habe es etwas an klaren Impulsen gefehlt. Etwas belastet worden seien die Ölpreise durch die Kursgewinne des Dollar. Ein stärkerer Dollar mache Rohöl, für Anleger aus anderen Währungsräumen teurer. Nach den geldpolitischen Entscheidungen der Europäischen Zentralbank (EZB) sei der Euro unter Druck geraten und der Dollar im Gegenzug gestiegen.Auf der Angebotsseite spreche einiges für eine zunächst stabile Lage. Die im Ölverbund OPEC+ zusammengeschlossenen Förderstaaten würden derzeit keine Anstalten machen, ihre Förderpolitik entscheidend zu verändern. Am Mittwoch habe ein wichtiges Komitee empfohlen, den Kurs zunächst beizubehalten. Die rund 20 Länder der OPEC+ würden von den großen Förderstaaten Saudi-Arabien und Russland angeführt.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze BP-Aktie: