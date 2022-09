Tradegate-Aktienkurs BP-Aktie:

5,112 EUR -0,91% (19.09.2022, 09:56)



XETRA-Aktienkurs BP-Aktie:

5,132 EUR -0,56% (19.09.2022, 09:39)



LSE-Aktienkurs BP-Aktie:

452,05 GBp -0,99% (16.09.2022, 17:35)



ISIN BP-Aktie:

GB0007980591



WKN BP-Aktie:

850517



Ticker-Symbol BP-Aktie:

BPE5



LSE-Symbol BP-Aktie:

BP



NASDAQ OTC-Symbol BP-Aktie:

BPAQF



Kurzprofil BP plc:



Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (19.09.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF) unter die Lupe.Gute Nachrichten für Energieriesen wie BP und Equinor . Die Ölpreise seien nach Zugewinnen am Freitag auch am Montag mit leichten Aufschlägen in die neue Woche gestartet. Am Morgen habe ein Barrel Brent 91,87 US-Dollar gekostet. Das seien 52 Cent mehr als am Freitag gewesen. Der Preis für ein Barrel WTI sei um 32 Cent auf 85,43 Dollar gestiegen.Für etwas Auftrieb gesorgt hätten Nachrichten aus China. Dort sei in der Metropole Chengdu ein wochenlanger Corona-Lockdown aufgehoben worden. Die strikte Virus-Politik der chinesischen Führung laste seit Monaten auf der konjunkturellen Entwicklung der Volksrepublik und strahle auf die Weltwirtschaft aus. Entsprechend positiv werde am Rohölmarkt die Aufhebung von Corona-Maßnahmen aufgenommen, da sie eine steigende Ölnachfrage verspreche.Als Belastungsfaktor gelte der entschiedene Kampf vieler Notenbanken gegen die vielerorts sehr hohe Inflation. Die steigenden Zinsen würden auf der Konjunktur und damit auf der erwarteten Erdölnachfrage lasten. Da weitere Konjunktursorgen bestünden, etwa aufgrund des nach wie vor stockenden Welthandels, seien die Ölpreise über die Sommermonate deutlich gesunken. Allerdings befänden sie sich immer noch auf vergleichsweise hohem Niveau.Das Marktumfeld mit anhaltend hohen Öl- und Gaspreisen beschere BP und Equinor weiterhin beste Voraussetzungen für üppige Gewinne. Langfristig orientierte Anleger können die jüngsten Rücksetzer bei den relativ günstig bewerteten Blue Chips zum Einstieg nutzen, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Die Stoppkurse sollten bei 4,00 Euro (BP) beziehungsweise 29,50 Euro (Equinor) belassen werden. (Analyse vom 19.09.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze BP-Aktie: