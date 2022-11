Tradegate-Aktienkurs BP-Aktie:

5,474 EUR +0,72% (11.11.2022, 13:04)



XETRA-Aktienkurs BP-Aktie:

5,48 EUR +1,48% (11.11.2022, 12:50)



LSE-Aktienkurs BP-Aktie:

479,20 GBp +1,80% (11.11.2022, 12:50)



ISIN BP-Aktie:

GB0007980591



WKN BP-Aktie:

850517



Ticker-Symbol BP-Aktie:

BPE5



LSE-Symbol BP-Aktie:

BP



NASDAQ OTC-Symbol BP-Aktie:

BPAQF



Kurzprofil BP plc:



Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (11.11.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laut Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" bleibt in die Aktie von BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF) ein klarer Kauf.Nach einem starken Lauf über mehrere Wochen hinweg habe bei der BP-Aktie in dieser Woche eine - charttechnisch gesunde - Korrektur eingesetzt. Diese könnte aber nun gestoppt werden, dann die Ölpreise hätten deutlich von einer leichten Lockerung der strengen Corona-Regeln in China profitiert. So sei etwa Brent am Morgen um 1,81 auf 95,48 US-Dollar gestiegen.Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) sei um 1,79 Dollar auf 88,26 Dollar gestiegen. Für Kursauftrieb habe vor allem gesorgt, dass die chinesische Führung ihre strikten Corona-Bestimmungen etwas gelockert habe. So sei die Zeit, die Einreisende in Quarantäne verbringen müssten, leicht verringert worden. An den Märkten sei der Schritt als Hinweis gedeutet worden, dass die Volksrepublik gewillt sein könnte, ein Stück weit von ihrer strikten Corona-Linie abzuweichen. Die scharfen Bestimmungen würden seit längerem eine erhebliche Belastung für die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt darstellen. China sei auch einer der global größten Ölverbraucher.Es bleibe dabei: BP sei ein absoluter Top-Pick. Beim Energieriesen würden aktuell die Einnahmen sprudeln, die mittel- bis langfristigen Perspektiven seien ebenfalls gut. Der Konzern sei breit aufgestellt und verfüge über eine sehr solide Bilanz. Die Bewertung sei mit einem 2023er KGV von 6 und einem KBV von 1,2 immer noch sehr günstig.Gepaart mit einem attraktiven Chart bleibt die Dividendenperle ein klarer Kauf (Stoppkurs: 4,30 Euro), so Thorsten Küfner von "Der Aktionär" zur BP-Aktie. (Analyse vom 11.11.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze BP-Aktie: