Tradegate-Aktienkurs BP-Aktie:

5,623 EUR +2,29% (30.11.2023, 14:29)



LSE-Aktienkurs BP-Aktie:

4,85 GBP +2,80% (30.11.2023, 14:16)



ISIN BP-Aktie:

GB0007980591



WKN BP-Aktie:

850517



Ticker-Symbol BP-Aktie:

BPE5



LSE-Symbol BP-Aktie:

BP



NASDAQ OTC-Symbol BP-Aktie:

BPAQF



Kurzprofil BP plc:



Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (30.11.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF) unter die Lupe.Aufgrund der schwachen Ölpreisentwicklung habe sich das Papier des britischen Energieriesen zuletzt in einer nicht gerade guten Verfassung präsentiert. Zuletzt habe sich der Kurs immerhin wieder stabilisiert. Zudem habe es nun zwei Meldungen gegeben, welche dem Aktienkurs wieder etwas auf die Sprünge helfen könnten.Zum einen gestehe die Ratingagentur Fitch dem Unternehmen nun eine höhere Bonität zu. Demnach sei die die Einstufung auf "A+" von "A" angehoben worden, wie die Experten von Fitch Ratings gestern mitgeteilt hätten. Der Ausblick sei als "stabil" eingestuft worden. Fitch habe den kontinuierlichen Schuldenabbau der Briten sowie die hohen Investitionen in den Konzernumbau gelobt, der dazu beitragen dürfte, den Beitrag von Öl und Gas zum Gewinn nachhaltig zu verringern.Zum anderen hätten die Ölpreise am Mittwoch wieder moderat zulegen können. Die Stimmung am Ölmarkt bleibe geprägt von der anstehenden Zusammenkunft des Ölverbunds OPEC+."Der Aktionär" halte nach wie vor an seiner Einschätzung. Die Perspektiven für BP würden gut bleiben. Die günstig bewertete Dividendenperle (aktuelle Rendite: 4,7%) sei nach wie vor ein klarer Kauf. Der Stoppkurs könne bei 4,60 Euro belassen werden, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 30.11.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze BP-Aktie: