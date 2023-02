Börsenplätze BP-Aktie:



Kurzprofil BP plc:



Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (17.02.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laut Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" ist die Aktie von BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF) unverändert ein klarer Kauf.BP diversifiziere sein Kerngeschäft weiter und wolle sich den Tank- und Raststättenbetreiber Travelcenetrs of America für knapp 1,3 Milliarden Dollar einverleiben.Bei den Experten komme der geplante Deal der Briten durchaus gut an. So habe etwa die kanadische Bank RBC ihre Kaufempfehlung mit "outperform" bestätigt. Der Ölkonzern habe betont, dass der Zukauf im Rahmen des bisher auf 16 bis 18 Milliarden Dollar bezifferten Finanzspielraums liege, so Analyst Biraj Borkhataria. Es seien noch einige Synergien denkbar, die bislang noch nicht in den Zielsetzungen enthalten seien. Das Kursziel sei bei 650 Pence belassen worden.Das Analysehaus Jefferies habe indes die Einstufung für die BP-Anteile angesichts der geplanten Übernahme auf "hold" mit einem Kursziel von 550 Pence belassen. Der Schritt passe zur Strategie, die auf Convenience und Ladetechnik für Elektrofahrzeuge fokussiert sei, habe Analyst Laurence Alexander geschrieben.Vor Bekanntwerden der geplanten TravelAmerica-Übernahme habe sich auch die UBS zu Wort gemeldet. Deren Analyst Henri Patricot habe das Kursziel für BP nach den jüngst vorgelegten Jahreszahlen und der Aktualisierung der Unternehmensstrategie von 535 auf 630 Pence angehoben. Die Einstufung sei auf "buy" belassen worden. Wichtiger noch als der überraschend starke Barmittelzufluss sei die Aktualisierung der Strategie des Öl- und Gaskonzerns gewesen. BP habe seine CO2-Ziele bis 2030 zurückgeschraubt und wolle die Öl- und Gasproduktion weniger deutlich als zuvor angekündigt zurückfahren.Das Mitglied des Langfristigen Musterdepots bleibt nach wie vor ein klarer Kauf (Stopp: 4,60 Euro), so Thorsten Küfner von "Der Aktionär" zur BP-Aktie. (Analyse vom 17.02.2023)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link