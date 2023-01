Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil BP plc:



Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (23.01.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF) unter die Lupe.Aktuell sprudele bei BP dank der anhaltend hohen Öl- und Gaspreise die Kasse. Doch der Vorstand der Briten wisse, dass man sich in den kommenden Jahren auf eine Zukunft einstellen müsse, in der die Bedeutung von fossilen Energieträgern deutlich schrumpfen werde. Daher habe der Konzern zuletzt zahlreiche Projekte in Angriff genommen, eines davon in Deutschland.So wolle der Tankstellenbetreiber Aral, eine Tochter von BP, mit einem Korridor von E-Ladestationen an Autohöfen die Elektrifizierung im Lkw-Verkehr voranbringen. Aral habe am Montag im südhessischen Bensheim mit Vertretern des Bundesministeriums für Digitales und Verkehr eine Route eingeweiht, die Elektro-Lastern den Langstreckentransport aus dem Südwesten Deutschlands bis ins Ruhrgebiet ermöglichen solle.Der Korridor verbinde künftig acht Ladestationen mit einer Leistung von je 300 Kilowatt, habe Aral am Montag erklärt. Sechs davon befänden sich an Aral-Autohöfen im südpfälzischen Schwegenheim, Bensheim, Rüsselsheim, Rheinböllen, Düsseldorf und Dortmund. In den kommenden Monaten komme je eine weitere Ladestation in Bad Honnef an der A3 und in Köln dazu. An jeder der Stationen gebe es zwei Ladesäulen mit je zwei Ladepunkten, sie seien mit extrabreiten und langen Fahrspuren für Lkw ausgelegt. Pro Tag und Ladesäule könnten mehr als 20 Lkw in der gesetzlich vorgeschriebenen Fahrerpause von 45 Minuten grünen Strom für eine Reichweite von bis zu 200 Kilometern beziehen.Nur ein kleiner Bruchteil der schweren Laster in Deutschland sei bislang elektrifiziert. Eine Hürde sei, dass E-Lkw größere Batterien brauchen würden als Pkw und leistungsfähige Ladestationen, damit das Laden im eng getakteten Logistikalltag praktikabel sei. Bisher müssten E-Lkw zum Laden meist in ihr Heimat-Depot zurückkehren, so Aral. Daimler Truck zusammen, der im südpfälzischen Wörth sein wichtigstes Lkw-Werk betreibe."Um die CO2-Emissionen auch im Straßengüterverkehr deutlich zu reduzieren, werden E-Lkw im Regionalverkehr sowie im Fernverkehr eine zentrale Rolle spielen", habe Johannes Pallasch, Sprecher des Leitungsteams der Nationalen Leitstelle Ladeinfrastruktur, gesagt. Man arbeite mit dem Bundesverkehrsministerium an einer Ausschreibung für ein deutschlandweites Lkw-Ladenetz entlang der Fernverkehrsachsen.Der Schritt mache Sinn. BP verfüge zwar in einigen wichtigen Zukunftsmärkten bereits über eine relativ gute Marktposition, doch viele Konkurrenten würden hier zum Teil deutlich mehr Gas geben. Eine etwas höhere Dynamik beim Ausbau der Erneuerbaren Energien, im Bereich Wasserstoff oder E-Mobilität dürfte bei den Börsianern mittel- bis langfristig sicherlich gut ankommen. Dann würde man dem grundsätzlich weiterhin attraktiven Energieriesen vermutlich auch wieder ein etwas höheres KGV als gerade einmal 5 zugestehen.Anleger bleiben dabei, der Stopp kann bei 4,30 Euro belassen werden, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär" zur BP-Aktie. (Analyse vom 23.01.2023)Mit Material von dpa-AFX