Tradegate-Aktienkurs BP-Aktie:

6,17 EUR +0,97% (13.03.2023, 08:36)



LSE-Aktienkurs BP-Aktie:

5,49 GBP -1,40% (10.03.2023)



ISIN BP-Aktie:

GB0007980591



WKN BP-Aktie:

850517



Ticker-Symbol BP-Aktie:

BPE5



LSE-Symbol BP-Aktie:

BP



NASDAQ OTC-Symbol BP-Aktie:

BPAQF



Kurzprofil BP plc:



Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (13.03.2023/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des britischen Energieriesen BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF) weiterhin zu kaufen.Der staatliche Ölkonzern SaudiAramco habe im vergangenen Jahr dank hoher Ölpreise und weltweit gestiegener Nachfrage wieder einen kräftigen Gewinnsprung verzeichnet. Der Überschuss sei 2022 auf 161 Milliarden US-Dollar gestiegen nach 110 Milliarden im Jahr zuvor, wie der saudische Branchenriese am Sonntag mitgeteilt habe. Seit dem Börsengang Ende 2019 sei dies der größte Nettogewinn des Konzerns.Aramco profitiere wie viele seiner Konkurrenten von den hohen Energiepreisen. Auch BP, Shell, TotalEnergies, Eni sowie die US-Ölgiganten ExxonMobil und Chevron hätten jüngst kräftige Gewinnsprünge vermeldet. Die Preise am Öl- und Gasmarkt seien auch deshalb stark gestiegen, weil das Angebot wegen Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine zeitweise knapp gewesen sei.Aramco wolle eigenen Angaben zufolge weiterhin viel Geld in die Produktion stecken. Insgesamt kalkuliere das Management für 2023 mit Kapitalausgaben in Höhe von rund 45 bis 55 Milliarden Dollar, 2022 hätten sie sich auf 37,6 Milliarden belaufen. Investieren wolle das saudische Unternehmen eigenen Angaben zufolge auch in kohlenstoffärmere Technologien.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze BP-Aktie: