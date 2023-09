LSE-Aktienkurs BP-Aktie:

524,321 GBp +0,75% (22.09.2023, 12:01)



ISIN BP-Aktie:

GB0007980591



WKN BP-Aktie:

850517



Ticker-Symbol BP-Aktie:

BPE5



LSE-Symbol BP-Aktie:

BP



NASDAQ OTC-Symbol BP-Aktie:

BPAQF



Kurzprofil BP plc:



Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (22.09.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF) unter die Lupe.Bereits seit mehreren Wochen würden die Ölpreise anziehen. Davon würden natürlich Ölriesen wie etwa BP bereits in großem Umfang profitieren. Und gestern sei eine Meldung über die Ticker gelaufen, welche Brent & Co weiter antreiben dürfte: Die russische Regierung verbiete die Ausfuhr von Benzin und Diesel. Die Ölpreise hätten am Donnerstag daraufhin zulegen können. Russland sei ungeachtet westlicher Sanktionen einer der großen Exporteure von Benzin und Diesel.Die wieder anziehenden Ölpreise dürften bei den Produzenten wie BP für steigende Kurse sorgen. Die kurzfristigen Aussichten für die günstig bewertete Dividendenperle sei vor diesem Hintergrund nach wie vor gut. Und auch die mittel- bis langfristigen Perspektiven für die den aufgestellten Energieriesen würden zuversichtlich stimmen, was man leicht am Kurs ablesen könne. Der Blue Chip bleibe ein Kauf. Bei BP sollte der Stoppkurs bei 4,60 Euro belassen werden, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 22.09.2023)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze BP-Aktie:Tradegate-Aktienkurs BP-Aktie:6,049 EUR +1,43% (22.09.2023, 12:15)