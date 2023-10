Börsenplätze BP-Aktie:



Kurzprofil BP plc:



Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (16.10.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF) unter die Lupe.In den Vorstandsetagen großer Ölförderer wie ENI Shell oder BP dürfte man sich nach wie vor die Hände reiben. Denn die Ölpreise seien am Ende einer für den Rohölmarkt hektischen Woche stark gestiegen. Am Freitag habe ein Barrel der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Dezember 89,47 US-Dollar gekostet. Das seien 3,47 Dollar mehr als am Vortag gewesen.Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur November-Lieferung sei um 3,48 Dollar auf 86,39 Dollar geklettert. Damit würden sich die Erdölpreise in etwa auf dem Niveau befinden, auf das sie nach dem Angriff von Hamas auf Israel zu Wochenbeginn gesprungen seien. Am Markt sei der jüngste Preisschub mit Bemerkungen des iranischen Außenministers begründet worden, der am Freitag vor einer Ausweitung des Konflikts gewarnt habe, sollte die Blockade des Gazastreifens fortdauern.Iran spiele eine Schlüsselrolle in dem Nahost-Konflikt, weil das Land als Unterstützer der Hamas gelte. Zudem liege der ölreiche Staat unmittelbar an der wichtigen Meeresenge von Hormus, durch die ein erheblicher Teil der Öltransporte aus dem Nahen Osten verlaufe. Störungen des Seewegs würden erhebliche Probleme nach sich ziehen."Der ohnehin schon angespannte Ölmarkt muss nun noch mehr geopolitische Instabilität verkraften", habe Marktanalyst Ed Moya vom Handelshaus Oanda gesagt. Die Ölhändler schienen davon überzeugt zu sein, dass es in naher Zukunft einige konfliktbedingte Versorgungsunterbrechungen geben könnte, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär".Weiterhin bleibe spannend, wie lange sich die aktuell starke Phase der Ölpreise in einem relativ schwachen Marktumfeld fortsetzen werde. Die Aussichten für die drei AKTIONÄR-Altempfehlungen seien jedenfalls nach wie vor sehr gut. Die günstig bewerteten Dividendenperlen in charttechnisch starker Verfassung bleiben daher attraktiv, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Die Stoppkurse könnten vorerst noch bei 10,90 Euro (ENI) bzw. 4,60 Euro (BP) und 24,00 Euro (Shell) belassen werden. (Analyse vom 16.10.2023)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link