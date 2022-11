7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person oder eine sonstige natürliche Person von Raiffeisen Research besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.



Kurzprofil BP plc:



Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (21.11.2022/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - BP-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Oleg Galbur, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF) weiterhin zu kaufen.BP habe sehr gute Zahlen für das dritte Quartal gemeldet: Der bereinigte Nettogewinn von USD 8,2 Mrd. habe 34% über dem Konsens und nur 5% unter dem des zweiten Quartals gelegen, obwohl der Brent-Preis um 12% und die Raffineriemargen um 22% gesunken seien. Die starke Cashflow-Generierung (Operativer Cashflow von fast USD 8 Mrd. und freier Cashflow von mehr als USD 5 Mrd. im 3. Quartal) habe dazu beigetragen, die Nettoverschuldung das zehnte Quartal in Folge auf USD 22 Mrd. zu senken.Das Management habe einen Aktienrückkauf in Höhe von USD 2,5 Mrd. für das vierte Quartal 22 angekündigt, was einem Gesamtbetrag von USD 8,5 Mrd. für Aktienrückkäufe im Jahr 2022 und ca. 60% des in den ersten drei Quartalen dieses Jahres erwirtschafteten Cashflows entspreche. Die angekündigten Aktienrückkäufe würden zusammen mit der Bardividende von USD 4,6 Mrd. in einer Gesamtausschüttungsrendite von fast 14% resultieren. Da das Kerngeschäft weiterhin von günstigen Öl- und Gaspreisen geprägt sei, sähen die Analysten der RBI zudem Spielraum für größere Aktienrückkäufe im nächsten Jahr. Dies könnte zu einer höheren Aktionärsrendite im Vergleich zu 2022 führen, da BP sich weiterhin verpflichte, 60% des überschüssigen Cashflows für Aktienrückkäufe zu verwenden.Die kürzlich angekündigte Übernahme von Archaea Energy, einem führenden US-Hersteller von erneuerbarem Erdgas, für USD 3,3 Mrd. werde das Wachstum der Energiewende von BP beschleunigen und dazu beitragen, das EBITDA des Unternehmens aus Biogas bis 2030 auf USD 2 Mrd. zu verdoppeln.Die langfristige Strategie von BP impliziere, dass das Unternehmen nicht nur im derzeitigen Ölpreisumfeld, sondern auch bei einem Brent-Preis von 65 USD je Fass, der der langfristigen Preisannahme der Analysten der RBI entspreche, einen Cashflow-Überschuss erwirtschafte.Die erwartete Steigerung der Ölproduktion durch die US-Schieferölproduzenten in Verbindung mit einer gewissen Verlangsamung des weltweiten Ölnachfragewachstums infolge einer Verlangsamung der Wirtschaftstätigkeit wäre ein Abwärtsrisikofaktor für die Ölpreise im nächsten Jahr.Oleg Galbur, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, rät die BP-Aktie unverändert zu kaufen. (Analyse vom 21.11.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen