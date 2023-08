Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil BP plc:



Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (28.08.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF) unter die Lupe.Biosprit und so genannter grüner Wasserstoff sollten die niedersächsische BP-Raffinerie in Lingen im Emsland zukunftsfest machen. Bis 2030 werde man den Standort zum integrierten Energiezentrum ausbauen, habe der Mineralölkonzern am Samstag anlässlich der 70-Jahr-Feier des Standorts angekündigt. Ein mittlerer bis hoher dreistelliger Millionen-Euro-Betrag solle dafür in den kommenden Jahren investiert werden.Der 1953 eröffnete Standort habe sich in seiner Geschichte "immer wieder neu erfunden, um sich an das veränderte Marktumfeld anzupassen", habe BP-Europa-Chef Patrick Wendeler laut Mitteilung gesagt. "Der geplante Umbau von einer konventionellen Raffinerie in ein integriertes Energiezentrum ist der nächste Schritt auf diesem Weg. Damit stellen wir die Weichen für die Zukunft des Standorts."Lingen solle zwar weiter auch Benzin, Diesel, Heizöl und Grundstoffe für die chemische Industrie liefern. Das Angebot wolle BP aber gezielt erweitern und "zunehmend emissionsärmere Energielösungen" ins Programm nehmen. Die bereits 2022 angelaufene Biokraftstoffproduktion werde ausgebaut, grüner Wasserstoff, der mit erneuerbaren Energien hergestellt werde, komme hinzu. Dadurch wolle BP den Standort auf die sich ändernde Nachfrage anpassen und die Emissionen um bis zu 60 Prozent senken.Bereits seit Februar 2022 stelle BP in Lingen auch Flugbenzin aus altem Speiseöl her, das aus Gastronomiebetrieben stamme. Die Produktion solcher Biokraftstoffe wolle man nun schrittweise ausbauen. Im September solle dafür ein erstes Versuchsprojekt starten, bei dem das Öl der Carinata-Pflanze als Rohstoff zum Einsatz komme. Die in Südamerika angebaute Pflanze gelte als vielversprechende Rohstoff für Biokraftstoffe, da ihre Körner viel Öl enthalten würden, aber nicht für den Verzehr geeignet seien. WKN A0NBLH ) das Projekt "Lingen Green Hydrogen" gestartet. Inzwischen sei der dänische Partner ausgestiegen, BP setze das Projekt jetzt allein fort, habe ein Sprecher gesagt. 2026 könnte nun eine erste Elektrolyseuranlage, die Wasser mit Ökostrom in Sauerstoff und Wasserstoff aufspalte, in Betrieb gehen. Der grüne Wasserstoff solle dann nach und nach den bisher aus Erdgas erzeugten so genannten grauen Wasserstoff ersetzen.Nach der starken Entwicklung der BP-Aktie seit 2020 konsolidiere das Papier derzeit auf hohem Niveau. BP sei gut positioniert und auch bei alternativen Kraftstoffen auf dem Vormarsch. Die langfristigen Aussichten würden stimmen. Zudem könnten sich Anleger über eine hohe Dividende freuen. Derzeit liege die Rendite bei 5,0 Prozent.Anleger bleiben mit einem Stopp bei 4,60 Euro investiert, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 28.08.2023)(Mit Material von dpa-AFX)