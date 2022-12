Tradegate-Aktienkurs BP-Aktie:

5,35 EUR -0,07% (12.12.2022, 09:53)



XETRA-Aktienkurs BP-Aktie:

5,342 EUR -1,00% (12.12.2022, 09:35)



LSE-Aktienkurs BP-Aktie:

460,10 GBp -0,40% (12.12.2022, 09:40)



ISIN BP-Aktie:

GB0007980591



WKN BP-Aktie:

850517



Ticker-Symbol BP-Aktie:

BPE5



LSE-Symbol BP-Aktie:

BP



NASDAQ OTC-Symbol BP-Aktie:

BPAQF



Kurzprofil BP plc:



Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (12.12.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nach Meinung von Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" bleibt die Aktie von BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF) ein klarer Kauf.Im Öl- und Gasgeschäft zähle BP zu den größten Playern im Weltmarkt. Im Bereich der Elektromobilität hätten sich die Briten in zahlreichen Ländern mittlerweile auch zumindest relativ breit aufgestellt. Im Wasserstoff-Sektor sei dies aber bisher noch nicht so richtig gelungen. Doch nun wolle das Unternehmen auch hier Gas geben."Wasserstoff wird ein großer Schwerpunkt sein und es bewegt sich viel schneller, als wir jemals dachten", habe kürzlich Finanzvorstand Murray Auchincloss gegenüber Reuters eingeräumt. Daher plane BP nun, eine eigene Wasserstoffabteilung mit 150 Mitarbeitern zu schaffen. Darin sollten die verschiedenen Investitionen in große Wasserstoffprojekte gebündelt werden. In den vergangenen Monaten habe BP etwa schon in Australien, Amerika und Europa größere Projekt angeschoben.Aber auch in Afrika und Asien sähen die Briten Potenzial. So habe es in den vergangenen Wochen etwa bereits Abkommen zum Aufbau groß angelegter Produktionsstätten von grünem Wasserstoff in Mauretanien oder auch in Ägypten gegeben.Es sei richtig und auch wichtig, dass sich BP eingestehe, das Thema Wasserstoff lange Zeit etwas zu stiefmütterlich behandelt zu haben. Dank der derzeit sprudelnden Einnahmen aus dem Öl- und Gasgeschäft sowie der sehr soliden Bilanz dürfte es für BP aber kein größeres Problem werden, sich durch organisches Wachstum und gegebenenfalls Zukäufe auch in diesem Sektor langfristig in eine starke Marktstellung zu bringen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze BP-Aktie: