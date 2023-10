Börsenplätze BP-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BP-Aktie:

6,067 EUR +0,15% (11.10.2023, 08:38)



LSE-Aktienkurs BP-Aktie:

525,10 GBp +0,92% (10.10.2023, 17:35)



ISIN BP-Aktie:

GB0007980591



WKN BP-Aktie:

850517



Ticker-Symbol BP-Aktie:

BPE5



LSE-Symbol BP-Aktie:

BP



NASDAQ OTC-Symbol BP-Aktie:

BPAQF



Kurzprofil BP plc:



Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (11.10.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Beim britischen Energieriesen BP laufe es aktuell absolut rund. Dank der anhaltend hohen Öl- und Gaspreise verdiene das Unternehmen prächtig. Und der Vorstand sei offenbar davon überzeugt, dass dem Konzern auch noch einige weitere sehr gute Jahre bevorstünden. Deshalb sei nun die langfristige Gewinnprognose erhöht worden.Demnach würden die Briten für das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) im Jahre 2030 nun mit einer Spanne von 53 bis 58 Milliarden Dollar rechnen. Basis der Annahme sei übrigens ein Ölpreis von 70 Dollar, also einem Niveau weit unter dem aktuellen, wie BP im Rahmen einer Präsentation vor einem Investorentag in Denver erklärt habe.Bemerkenswert: Zwischen 10 und 12 Milliarden Dollar des EBITDA-Ziels sollten auf Wachstumsmotoren für die Energiewende entfallen. Hier investiere BP seit Jahren relativ fleißig und befinde sich auf einem guten Weg, auch in der neuen Energiewelt weiterhin zu den Big Playern zu gehören. Hauptgrund für die nun erfolgte Erhöhung der Prognose sei aber ein erwarteter Anstieg des Gewinns aus sogenannten "resilienten Kohlenwasserstoffen". Zu dieser Gruppe zähle das Management die Öl- und Gasproduktion sowie das Raffineriegeschäft. Während BP in diesem Bereich bisher von einem operativen Gewinn von 39 bis 42 Milliarden Dollar ausgegangen sei, erwarte man nun zwischen 41 und 44 Milliarden Dollar.An der mittelfristigen Prognose habe BP indes nichts verändert. So gehe der Vorstand für das Jahr 2025 weiterhin von einem EBITDA von 46 bis 49 Milliarden Dollar aus. Darüber hinaus seien die bisherigen Investitionsziele für den Zeitraum zwischen 2025 und 2030 bestätigt worden.Das Mitglied im Langfristigen Musterdepot bleibt ein klarer Kauf (Stopp: 4,60 Euro), so Thorsten Küfner von "Der Aktionär" zur BP-Aktie. (Analyse vom 11.10.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link