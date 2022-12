Tradegate-Aktienkurs BP-Aktie:

5,503 EUR +0,20% (22.12.2022, 09:07)



XETRA-Aktienkurs BP-Aktie:

5,467 EUR +2,03% (21.12.2022, 17:35)



LSE-Aktienkurs BP-Aktie:

480,00 GBp +2,68% (21.12.2022, 17:35)



ISIN BP-Aktie:

GB0007980591



WKN BP-Aktie:

850517



Ticker-Symbol BP-Aktie:

BPE5



LSE-Symbol BP-Aktie:

BP



NASDAQ OTC-Symbol BP-Aktie:

BPAQF



Kurzprofil BP plc:



Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (22.12.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF) unter die Lupe.Nach einer leichten Korrektur im Zuge fallender Ölpreise habe die Aktie des britischen Energieriesen BP in dieser Woche wieder etwas Boden gutmachen können. Unterstützung würden die Dividendentitel dabei nun auch wieder von den Rohstoffmärkten erhalten. So hätten etwa die Ölpreise am Donnerstag ihre Aufschläge vom Vortag leicht ausgebaut.Am Morgen habe ein Barrel der Nordseesorte Brent 82,44 US-Dollar gekostet. Das seien 24 Cent mehr als am Tag zuvor gewesen. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) sei um 31 Cent auf 78,60 Dollar gestiegen. Am Mittwoch seien die Ölpreise um gut zwei Dollar gestiegen.Auftrieb erhalten hätten die Rohölpreise am Mittwochnachmittag von Lagerdaten aus den USA. Die landesweiten Bestände an Erdöl seien in der vergangenen Woche deutlich gefallen, wie das Energieministerium mitgeteilt habe. Die Vorratsdaten des Ministeriums würden die Ölmärkte meist recht deutlich bewegen, weil sie Auskunft über die Angebots-Nachfrage-Situation geben würden. Zumal die USA einer der größten Energieverbraucher der Welt seien.Trotz der jüngsten Rückgänge der Ölpreise bleibe das Marktumfeld für BP sehr gut. Die Briten dürften auch im kommenden Jahr üppige Gewinne einfahren. Die mittel- bis langfristigen Perspektiven für den breit aufgestellten Energieriesen seien ebenfalls gut.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze BP-Aktie: